En la actualidad está muy de moda el reciclaje porque es un compromiso con el ambiente, pero también una forma de poder crear nuevos objetos mientras te desconectas de la rutina.

Javier se dejó sobornar por dinero para no demandar cuando lo golpearon, pero ahora quiere demandar ¿es posible?

Las ideas son infinitas por lo que en esta ocasión te vamos a contar cómo puedes reciclar tu sudadera vieja para hacerle una hermosa cama a tu amigo de cuatro patas. Es una idea práctica, de bajo precio y muy cómoda.

¿Cómo reciclar la sudadera para una cama cómoda?

Si quieres hacerle una hermosa cama a tu perrito, pues te vamos a contar todo lo que necesitas para darle una nueva oportunidad a esa sudadera. Los materiales que necesitas son:

Una sudadera vieja (lo suficientemente grande para tu perro)

Material de relleno (bolas de poliestireno o el interior de un almohadón)

Aguja e hilo

Broches para cerrar la base

Un embudo (opcional, puedes hacerlo con una botella)

Tela extra y silicona caliente para decorar

Procedimiento

Lo que tienes que hacer es bastante sencillo, los pasos son los siguientes:

Tus prendas tendrán una nueva vida.|Pexels

El primer paso es elegir la sudadera donde tu perro pueda estar cómodo y no quede apretado. Así sabrás el tamaño de la cama.

Coser el cuello y el pecho. Debes cerrar completamente el cuello de la sudadera y luego vas a realizar una costura horizontal de una axila a la otra para delimitar la zona del relleno.

Rellenar el cuerpo y las mangas. Introduce el relleno por medio de las mangas para que se distribuya dentro de la sudadera. En esta etapa, no completes del todo las mangas.

Cerrar la base. Una vez relleno el cuerpo, cierra la parte inferior con costura y asegúrala con broches para mayor firmeza.

Unir las mangas. Vas a terminar de rellenarlas, las vas a juntar y coser entre sí para formar el borde de la cama.

Asegurar la estructura. Aquí tienes que coser las mangas al cuerpo de la sudadera. Este paso es clave para que la cama no se desarme con el uso.

Detalles finales. Para mejorar el acabado de la cama, puedes cubrir las costuras con un trozo de tela pegado con silicona caliente.

Sin dudas, esta es una opción muy económica y que cuida al ambiente. Esta camita no solo abrigará a tus perrito sino que mantendrá tu aroma por lo que será mucho más cómodo para el lomito.