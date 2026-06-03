10 dibujos de los personajes de tralalero tralala para colorear

El fenómeno viral del "Brainrot Italiano" ha llenado las redes con personajes surrealistas, bizarros y sumamente divertidos. Esta tendencia se caracteriza por combinar animales comunes con objetos cotidianos o deformaciones cómicas.

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Así es que durante mucho tiempo vimos a estos personajes no solo en el celular, sino también en muñecos, remeras, dibujos, etc. Sin embargo, a pesar de que ha pasado el tiempo no han desaparecido por completo.

¿Cuáles son los personajes de tralalero tralala?

A continuación, se detalla una lista con 10 ideas de dibujos y descripciones de los personajes principales de este universo para inspirar tus creaciones:

Personajes del Brainrot

Tralalero Tralala: Un tiburón gris con patas humanas que corre usando tenis deportivos de marca.

Bombardino Crocodilo: Una fusión absurda entre un cocodrilo verde y un ruidoso avión de guerra.

Este es un cocodrilo llamativo.|Pinterest

Tung Tung Sahur: Una criatura extraña que sostiene un bate de béisbol y una taza de té caliente.

Trippi Troppi: Un pequeño camarón marino que tiene, de forma inexplicable, la cara de un gato.

Chimpanzini Bananini: Un chimpancé de caricatura con rasgos exagerados y obsesionado con las bananas.

Il Cacto Hipopotamo: Un hipopótamo con la textura espinosa, verde y desértica de un cactus.

Lirili Larila: Una criatura antropomórfica de trazo caótico con expresiones faciales deformes.

Brr Brr Patapim: Un personaje veloz que simula el ruido de un motor al moverse rápidamente.

Boneca Ambalabu: Una muñeca de aspecto misterioso, ojos desorbitados y estilo pixelado.

Gato Tung Tung: Un felino alargado que se desplaza haciendo sonidos rítmicos y repetitivos.

Cabe destacar que el término brainrot viene de :

Brainrot (Podredumbre cerebral): Es un concepto digital (elegido palabra del año en 2024 por Oxford) que describe la sensación de tener el cerebro "saturado" o "derretido" por consumir demasiado contenido rápido, repetitivo y sin un valor intelectual real.

El toque "Italiano": Aunque su origen exacto apunta a cuentas anónimas (algunas nacidas en comunidades de Europa del Este o Italia), se le llama así porque los audios utilizan el idioma italiano, jergas o rimas de rítmica tradicional (como los cantos trallalero de Génova) modificadas para sonar completamente bizarras y cómicas