¿Quién es Ballerina Capuchina? El brainrot que causa furor en internet
Por medio de la inteligencia artificial, se han creado personajes animados que son furor. Estos se llaman brainrot y uno de los más populares es Ballerina Capuchina.
La inteligencia artificial es una de las herramientas que más se utilizan en la actualidad. En este caso ha sido utilizada para darle vida a los brainrot como Ballerina Capuchina.
La inteligencia artificial lo está volviendo inútil | Programa del 24 de junio 2025
Estos dibujos denominados brainrot, han captado la atención de niños, jóvenes y adultos en Tik Tok. Las animaciones utilizan audios en italiano como el de “Ballerina Capuchina”, por lo que han invadido las redes sociales.
¿Quién es Ballerina Capuchina?
De seguro la has visto a Ballerina Capuchina, junto a otros personajes que han sido creados con inteligencia artificial. Suelen ser muy divertidos por lo que se han ganado la popularidad.
ballerina cappuchina https://t.co/wVG9fU2ItU pic.twitter.com/0nYf7GCpIx— 𓏼 ͜͜✚ ⊹ . ݁ Bread ៵ ࣪ ִֶָ ⋆ 𓏵 ꒱ (@bededeidad) August 26, 2025
En cuanto a Balllerina Capuchina, es una bailarina de ballet cuya cabeza es una taza de capuchino. La misma se ha vuelto viral en las redes sociales y por supuesto ya cuenta con algunos fans mientras que otros los llaman “la decadencia human”.
¿Qué significa ‘Brainrot’?
El mundo del internet va cambiando constantemente, primero tuvimos a los memes y ahora a los brainrot que se caracterizan por creaciones que combinan animales y objetos de forma absurda y surrealista.
El término Brainrot se traduce como “podredumbre cerebral” y es utilizado para describir un deterioro mental o intelectual. El mismo es asociado con el consumo excesivo de contenido extraño, absurdo y, en su mayoría, generado por inteligencia artificial en internet.
Los mismos tuvieron origen en enero del 2025, cuando un usuario de TikTok compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que un tiburón tenía dos piernas humanas.
Otros de los brainrot reconocidos son:
- Bombardilo Crocadilo: Caimán volador que bombardea.
- Tung Sahur: Un bate de madera que sostiene un bate de madera.
- Glorbo Fruttodrillo: Un cocodrilo con cuerpo de sandía.
- Lirali Larilá: Un elefante con cuerpo de cactus, usando sandalias gigantes.
- Vaca Saturno Saturnita: Una vaca con cuerpo del planeta Saturno.
- Trofeo Trippi Troppi Tripy: Un gato con cuerpo de camarón gigante.
- Tralalero Tralala: Un tiburón con zapatos deportivos.