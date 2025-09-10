¿Quién es Ballerina Capuchina? El brainrot que causa furor en internet

La inteligencia artificial es una de las herramientas que más se utilizan en la actualidad. En este caso ha sido utilizada para darle vida a los brainrot como Ballerina Capuchina.

Estos dibujos denominados brainrot, han captado la atención de niños, jóvenes y adultos en Tik Tok. Las animaciones utilizan audios en italiano como el de “Ballerina Capuchina”, por lo que han invadido las redes sociales.

¿Quién es Ballerina Capuchina?

De seguro la has visto a Ballerina Capuchina, junto a otros personajes que han sido creados con inteligencia artificial. Suelen ser muy divertidos por lo que se han ganado la popularidad.

En cuanto a Balllerina Capuchina, es una bailarina de ballet cuya cabeza es una taza de capuchino. La misma se ha vuelto viral en las redes sociales y por supuesto ya cuenta con algunos fans mientras que otros los llaman “la decadencia human”.

¿Qué significa ‘Brainrot’?

El mundo del internet va cambiando constantemente, primero tuvimos a los memes y ahora a los brainrot que se caracterizan por creaciones que combinan animales y objetos de forma absurda y surrealista.

El término Brainrot se traduce como “podredumbre cerebral” y es utilizado para describir un deterioro mental o intelectual. El mismo es asociado con el consumo excesivo de contenido extraño, absurdo y, en su mayoría, generado por inteligencia artificial en internet.

Los mismos tuvieron origen en enero del 2025, cuando un usuario de TikTok compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que un tiburón tenía dos piernas humanas.

Otros de los brainrot reconocidos son: