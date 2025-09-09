¿Quién es Tralalero Tralala? El fenómeno que se adueñó de TikTok

Seguramente en algún momento escuchaste nombrar a Tralalero Tralala y te ha surgido la duda sobre quién es. Pues es una animación que se ha vuelto tendencia ya que combina elementos de humor absurdo generada por inteligencia artificial.

Al Extremo | Programa 8 de septiembre del 2025 TV Azteca [VIDEO] El socavón que se ‘comió' a un motociclista, los ‘suegros’ de Carlos y Uriel, la historia del mole poblano y las advertencias de Adame rumbo a La Granja VIP.

El nombre que tiene es muy pegadizo y sobre todo es muy popular entre los niños. Sin embargo, adolescentes y adultos también se han unido a esta tendencia, hasta el punto que profesores los utilizan en sus clases.

¿Cuál es el origen de Tralalero Tralala?

La corriente viral tuvo su origen en un video que utilizaba como música de fondo a la Tarantella Napoletana, una canción italiana ampliamente reconocida por su presencia en series como Los Simpson y Garfield.

Allí se puede ver a un tiburón antropomorfizado que tiene en sus pies unos tenis Nike, gafas de sol negras y lo complementa con una gorra de los Yankees de Nueva York.En el video interpreta una versión modificada de la canción repitiendo las palabras “Trala, trala, tralalero, trala, trala, tralala”.

Este tiburón llamado Tralalero Tralala, es parte de una categoría de contenido que es conocida como Brainrot que si lo traducimos, literalmente dice “podredumbre cerebral”.

Este término describe un tipo de entretenimiento digital que es carente de sentido o valor intelectual, pero aún así resulta adictivo para ciertos usuarios.

¿Qué es brainrot y cuáles son los personajes?

Esta tendencia llamada brainrot se caracteriza por la creación de personajes y escenarios surrealistas, generados con herramientas de inteligencia artificial, que combinan elementos humanos y animales de manera absurda. Los personajes más destacados se encuentran Bombardino Cocodrilo, un cocodrilo con partes de avión; Chimpanzini Bananini, un chimpancé atrapado en una cáscara de plátano; y Tung Tung Tung Sahur, un bate de madera que sostiene otro bate.

Tralalero Tralalá: un tiburón con tenis

Ballerina Capuchina: una bailarina con cabeza de taza de café

Bombardilo Crocadilo: un cocodrilo volador que lanza bombas

Capuchino Assassino: un ninja con cabeza de taza de café

Chimpanzini Bananini: mono atrapado en una cáscara de plátano

Frigo Camelo: camello con cuerpo de refrigerador

Tung Sahur: un bate de madera que sostiene otro

Si bien este contenido surgió como un meme, rápidamente se convirtió en una serie de más de 30 episodios en TikTok, en los que los personajes participan en historias que incluyen peleas, relaciones sentimentales e incluso la paternidad. Ya hay canciones inspiradas en ellos usando remix de la “original”.

