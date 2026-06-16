¿Cuál platillo se llevó los elogios del Chef Adrián Herrera en la gala del Pin del Chef? “Nunca había hecho eso”

La quinta semana de MasterChef 24/7 arrancó con muchas sorpresas, pues más allá de que el público apoyó a Ramahá para que pudiera competir por el codiciado Pin del Chef en la gala de este lunes al conseguir el mayor número de votos, esta noche se presentó un inusual gesto por parte del implacable Chef Adrián Herrera.

Diego conquista a los paladares más exigentes de México

Luego de que los finalistas de esta noche prepararan sus platillos en el que el chocolate fuera el ingrediente protagonista, la degustación fue escenario de un insólito momento, pues el platillo de Diego se robó los reflectores.

El "chocolate Edomex", el cual consistía en un lomo de cerdo bañado en salsa de vino tinto, chocolate y chile pasilla con unas cebollitas cambray de guarnición, conquistó a los paladares más exigentes de México, pero en especial a Adrián Herrera, quien celebró la complejidad y el riesgo del platillo, así como el equilibrio y la potencia.

Por otro lado, Poncho Cadena sentenció que Diego es el "ejemplo vivo del crecimiento y la evolución en MasterChef 24/7".

Eventualmente, Herrera le arrojó su servilleta a Diego, gesto que, en palabras de Claudia Lizaldi, nunca había visto en sus cuatro años como conductora del reality show y además, el exigente Chef dijo que "el término del puerco estaba perfecto".

Al final de la noche, los Chefs coincidieron en que Diego se convirtiera en el nuevo portador del Pin del Chef para esta semana.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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