La cocina es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, y es que es donde pasamos el mayor tiempo posible, en el cual se elaboran los alimentos y realizan todo tipo de tareas. Por este motivo, es que debemos asegurarnos que sea un espacio lo más ordenado y limpio posible, porque en caso de no hacerlo, estamos expuesto a problemas como la aparición de malos olores, de humedad y hasta de roedores o insectos. Por eso, los especialistas en decoración, compartieron 4 ideas que te ayudarán a optimizar el espacio.

Desde hace un largo tiempo que la cocina dejó de ser ese lugar en la que solo se cocinan los alimentos para la familia, y es que con el paso del tiempo, cambió su percepción, y se convirtió en un lugar donde los integrantes del hogar comparten gran paso del tiempo, por lo que es fundamental su organización y que todo esté lo más vistoso posible.

Desventajas de la falta de organización

Hay cocinas que son realmente desordenadas y esto representa un gran peligro, teniendo en cuenta que afecta la higiene en la cocina, la seguridad, el bienestar mental, el gasto diario y porque una falta de limpieza, puede contribuir a la aparición de humedad o de insectos. Además, el desorden se ve mal estéticamente, y para eso, los especialistas en decoración de interiores, compartieron cuatro ideas que te ayudarán a optimizar el espacio y que se vea mejor decorado posible.

4 ideas para optimizar el espacio en la cocina

Isla con almacenaje: se caracteriza por tener una isla central, llena de cajones y huecos diseñados para favorecer el orden y la organización de los utensilios

Armarios bajos y despejados: los muebles bajos y los armarios bien distribuidos facilitan mucho el uso diario de una cocina; en donde la distribución con barra permitirá desayunar, preparar alimentos y mantener la zona organizada

Fregadera con faldón: los faldones son muebles que se han puesto de moda y lo que antes parecía un textil de la casa, hoy aportará autenticidad a los hogares