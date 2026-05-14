6 diseños de maquillaje de cejas con lápiz para cualquier ocasión: se ven naturales y aesthetic

Maquillar las cejas con lápiz y que queden naturales puede ser un proceso difícil para muchas la primera vez, pero cuando practicas, poco a poco se convierte en un hábito que te ahorrará tiempo y dinero. Por eso, para empezar a tener tu propio estilo de cejas, checa estos seis diseños que se ven hermosos y aesthetic.

¿Cuáles son los mejores diseños de maquillaje de cejas con lápiz?

Hacer maquillaje de cejas con lápiz no es tan difícil como parece, puedes darles un estilo natural, moderno y muy aesthetic de diferentes maneras. Estos son algunos ejemplos que te pueden sacar de apuros.

Cejas soft natural: rellena únicamente los espacios vacíos con trazos finos que imiten vellitos. Difumina con un cepillo spoolie y deja el inicio de la ceja más suave para evitar el efecto “bloque”. Son ideales para diario, en la oficina o escuela.

Elige el diseño de maquillaje de cejas con lápiz que se ven naturales.|Pinterest/Canva

Cejas fluffy o efecto laminado: peina los vellos hacia arriba. Con el lápiz, dibuja pequeños pelitos en dirección ascendente y fija con gel transparente. El secreto está en no marcar demasiado la parte inferior. Se ven bien en todos los looks aesthetic, selfies y maquillaje glowy.

peina los vellos hacia arriba. Con el lápiz, dibuja pequeños pelitos en dirección ascendente y fija con gel transparente. El secreto está en no marcar demasiado la parte inferior. Cejas definidas elegantes: marca ligeramente la línea inferior de la ceja y define el arco con suavidad. Después rellena con poca presión y difumina para mantener un acabado natural pero pulido. Funcionan para fiestas, cenas o maquillaje glam.

marca ligeramente la línea inferior de la ceja y define el arco con suavidad. Después rellena con poca presión y difumina para mantener un acabado natural pero pulido. Cejas rectas estilo coreano: evita levantar mucho el arco. Rellena siguiendo una línea más recta y horizontal. Usa tonos café cenizo para que el acabado se vea suave y natural. Dan un efecto juvenil y delicado.

evita levantar mucho el arco. Rellena siguiendo una línea más recta y horizontal. Usa tonos café cenizo para que el acabado se vea suave y natural. Cejas delgadas aesthetic noventeras: define una ceja fina sin exagerar el arco. Usa el lápiz con mucha precisión y difumina bien para que no se vea demasiado oscura o rígida. Perfectas para looks vintage o maquillaje editorial suave.

define una ceja fina sin exagerar el arco. Usa el lápiz con mucha precisión y difumina bien para que no se vea demasiado oscura o rígida. Cejas naturales para maquillaje “clean girl”: rellena solo donde haga falta y cepilla bastante el producto. Usa un lápiz de punta fina y termina con gel fijador para un efecto fresco y ligero. Son las más populares actualmente.

Descubre cómo corregir las ojeras con un lápiz labial y un corrector

Cómo maquillar las cejas con lápiz y que se vean naturales: paso a paso

El truco para maquillar cejas con lápiz y que se vean naturales está en elegir el lápiz adecuado. Expertos de Maybelline recomiendan usar uno o dos tonos más claros que tu cabello. Además, sugieren no rellenar la ceja completa con presión fuerte del lápiz y que los trazos sean pequeños, casi como “pelitos”, para darle un look natural.

Otro truco popular es pintar siempre desde la mitad de la ceja hacia afuera. Al final, define el arco y peina las cejas hacia arriba con el peine, así lo recomienda la tiktoker y especialista Gaby Ortzm.