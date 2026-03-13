Uñas efecto aurora: 14 diseños con colores vibrantes para esta primavera 2026; son originales, modernas y aesthetic

Estamos a tan solo unos días de dar inicio a la época llena de calor y muchas flores: La Primavera 2026, con ella muchas salidas, es por eso que te presentamos los mejores diseños de uñas con efecto aurora para luzcas espectacular esta temporada, son originales, modernos y se verán muy bien bajo los rayos del sol.

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¿Cuáles son los mejores diseños de uñas con efecto aurora para esta primavera 2026?

Uñas arcoiris: Esta idea consiste en mezclar más de un color en las uñas. Puedes utilizar colores pastel como el rosa o el azul. Cualquier tono que escojas se verá muy bien. Por otra parte, cualquier forma de uña lucirá increíble, ya sea en forma cuadrada o en almendra.

uñas arcoiris|Crédito: Pinterest

Uñas azules: Esta idea consiste en elegir un tono en color azul, puede ser en un tono o claro o bien, puedes subir la tonalidad del color. Puedes mantener las uñas largas o cortas, en ambas formas se verá bien aunque si eliges la forma de almendra el diseño resaltará mucho.

uñas azules|Crédito: Pinterest

Uñas moradas: Esta idea consiste en mantener todas las uñas en un tono morado, puede ser fuerte o lila. Si mantienes el diseño en una forma de almendra lucirá muy elegante y sofisticada además de que resaltará mucho la uña.

uñas moradas|Crédito: Pinterest

Uñas combinadas: Esta idea consiste en mantener un par de uñas con esmalte normal sin ningún efecto y las demás con efecto aurora. Puedes elegir el tono que más prefieras así como el largo y la forma de la uña. Este diseño luce muy sofisticado y original.

uñas combinadas|Crédito: Pinterest

Uñas rosas: Esta idea consiste en mantener un efecto aurora en color rosa en las uñas; las cuáles deberán tener forma de almendra y ser largas. Esto hará que las uñas luzcan aesthetic, originales y muy femeninas, perfectas para esta primavera 2026.

uñas rosas|Crédito: Pinterest

Uñas azul marino con efecto combinado: Esta idea consiste en mantener dos uñas en efecto aurora y las demás en color azul marino sin ningún tipo de efecto. Es preferible que el largo sea grande para que el diseño pueda resaltar mucho. De igual forma puedes elegir la forma que prefieras, tanto la cuadrada como la de almendra lucen perfectas.

uñas azul marino |Crédito: Pinterest

Uñas verdes: Esta idea consiste en utilizar tonos verdes, ya sean claros u oscuros; ambas opciones son ideales para la primavera ya que tanto los colores pastel como los vibrantes resaltan con cualquier outfit, incluso puedes elegir la forma que desees pues en cualquiera luce demasiado bien.

uñas verdes|Crédito: Pinterest

¿Qué es el efecto aurora en las uñas?

Este consiste en aplicar polvo fino sobre el top coat para generar el efecto (mismo que luce brillante e incluso da la apariencia de más de un color sobre una uña) posteriormente se sella con un top coat transparente para que el efecto dure más tiempo.