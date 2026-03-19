Los 5 diseños de ‘cat eye nails’ que debes hacerte para ir a la playa

Dentro de un par de semanas vamos a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, un gran momento para ir a la playa y disfrutar de un clima tropical. Además, es una gran temporada para usar las ‘cat eye nails’, un efecto que se ha popularizado por su brillo único.

Para que las puedas lucir en tus vacaciones, te vamos a detallar 5 diseños diversos y sin igual, alternativas que te van a encantar. Así que toma nota para solicitarlo en tu próxima visita al salón de uñas.

¿Qué diseños de ‘cat eye nails’ son tendencia?

Las ‘cat eye nails’ se han popularizado por ser una alternativa llena de brillo, con la que podemos lucir una manicura llena de impacto para los próximos días. Para que los luzcas al ir a la playa, te detallaremos 5 diseños que te van a encantar:

Destellos del agua : Esos brillos que se hacen en el fondo del mar o la alberca, puedes obtener ese estilo con el ‘cat eye’; solamente usa un color azul agua o grisáceo.

: Esos brillos que se hacen en el fondo del mar o la alberca, puedes obtener ese estilo con el ‘cat eye’; solamente usa un color azul agua o grisáceo. Agua y 3D : Puedes optar por el estilo anterior a ciertas uñas, mientras que a otras les puedes agregar diseños en 3D, ya sea de la textura de una concha o una aleta de sirena.

: Puedes optar por el estilo anterior a ciertas uñas, mientras que a otras les puedes agregar diseños en 3D, ya sea de la textura de una concha o una aleta de sirena. Degradado del mar : En la punta coloca azul mar y difuminado a tu cutícula, agrega pequeñas decoraciones marítimas; va a parecer que tienes una playa en tus manos.

: En la punta coloca azul mar y difuminado a tu cutícula, agrega pequeñas decoraciones marítimas; va a parecer que tienes una playa en tus manos. Para los amantes del rosa : En una uña pueden colocarte ‘cat eye’ en rosa para encima colocar 3D formando una concha, mientras que en las otras agregan otros diseños tridimensionales con cromo dorado.

: En una uña pueden colocarte ‘cat eye’ en rosa para encima colocar 3D formando una concha, mientras que en las otras agregan otros diseños tridimensionales con cromo dorado. Otro color: Otra alternativa que puedes optar empleando los efectos anteriores es con un verde ligeramente azul; igualmente te ayudará a mantener ese estilo acuático y playero.

¿Cuánto tiempo dura el efecto ‘ojo de gato’?

Para la aplicación de las ‘cat eye nails’, se suele secar en lámpara, con la finalidad de que permanezca el diseño por más tiempo. Se estima que puede durar hasta 21 días; desde esa fecha sería importante ir al salón de belleza para que nos hagan el retoque correspondiente.

Con los 5 diseños de uñas que te compartimos, podrás lucir manos espectaculares para ir a la playa. No olvides que ese efecto puedes usarlo en tus pies sin ningún tema; te ayudará a lucir una pedicura encantadora y llena de brillos.