Los 5 diseños de ‘bubble bath nails’ que debes hacerte para ir a la playa

El ‘bubble bath nails’ es una manicura que se ha popularizado en los últimos días, por emplear una tonalidad rosa muy suave, que en algunos casos puede tener un color lechoso o traslúcido brillante, siendo una gran alternativa para poder llevarlo durante toda la semana.

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Tal vez no lo parezca, pero es una realidad que podemos emplear muchos diseños distintos con ese estilo, permitiendo tener diversas decoraciones disponibles. Es así que te vamos a detallar 5 opciones que puedes usar para ir a la playa.

¿Qué diseños de ‘bubble bath nails’ usar?

En la actualidad, ya se cuenta con una amplia gama de diseños de ‘bubble bath nails’, alternativas distintas que se adaptan a los gustos de cada uno. Para que los puedas usar al ir a la playa, te recomendamos que pruebes con las siguientes opciones:

Glazed : Si quieres un brillo más impactante, sobre el color puedes colocar el efecto glazed; mantendrá el estilo minimalista, pero más llamativo.

: Si quieres un brillo más impactante, sobre el color puedes colocar el efecto glazed; mantendrá el estilo minimalista, pero más llamativo. Burbujas 3D : En el caso de que ames los estilos en 3D, esta es la mejor opción; solamente deben crear una burbuja y va a parecer que sales del baño.

: En el caso de que ames los estilos en 3D, esta es la mejor opción; solamente deben crear una burbuja y va a parecer que sales del baño. Cromo : Otra gran opción es optar por el destello de los polvos en cromo, los cuales se destacan por aportar un brillo intenso con destellos en otros colores.

: Otra gran opción es optar por el destello de los polvos en cromo, los cuales se destacan por aportar un brillo intenso con destellos en otros colores. Mini francés : Si quieres el color con un detalle diferente, entonces pide que te hagan un francés pequeño; mantendrá el estilo elegante y único.

: Si quieres el color con un detalle diferente, entonces pide que te hagan un francés pequeño; mantendrá el estilo elegante y único. Baby Boomer: Puedes usar el tono para la transición del baby boomer, que se destaca por ser un estilo de francés difuminado.

¿A quién le favorece el ‘bubble bath nails’?

Al hacerse un diseño nuevo de uñas, puede dar un poco de temor, ya que pensamos que es una tonalidad que no nos puede quedar. No obstante, considerando la tonalidad que se usa en el ‘bubble bath nails’, tiene la principal ventaja de adaptarse a cualquier persona, ya que su tonalidad es muy tenue, dando un aspecto más natural.

No dudes en hacerte algunos de los diseños anteriores para ir a la playa, un estilo que es muy discreto de llevar, además de ser una gran opción para usar en las vacaciones o durante una celebración importante.