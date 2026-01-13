¡A experimentar! Estos son los 7 colores en tendencia para uñas que debes de probar SÍ o SÍ este 2026 sin importar los diseños
Este 2026 es un gran año para experimentar y lucir grandes diseños tanto elegantes como innovadores con tus uñas.
La tendencia de ponerse uñas este 2026 ha llegado para quedarse, pues aunque se ha visto una gran variedad de modelos y diseños, hay algunos otros que han llegado para quedarse y que tienes que probar.
Ya sea que tengas un diseño corto, largo o con acabados de distintos materiales, hay una lista de colores por explorar, los cuales además de ser muy vistosos este 2026 también serán icónicos.
¿Cuáles son los mejores colores para uñas este 2026?
- Blanco “Cloud Dancer” (Color del Año Pantone 2026): Un blanco y cremoso que funciona como base neutra elegante o para diferentes estilos, es perfecto para manicuras limpias o artísticas que se asocian a lo elegante.
- Milky (tonos translúcidos): Estos estilos de manicuras tipo “leche” con acabado natural, son ideales si te gusta lo minimalista. También se les conoce como soap nails o milky nails y este 2026 son un modelo a seguir.
- Nude y tonos naturales: Un clásico que nunca pasa de moda son los tonos beige, desnudos o nude, los que realzan la uña sin verse demasiado brillantes, los que son perfectos para looks elegantes y discretos, perfectos para cada ocasión.
- Rosa pastel: Estos colores suaves en tonos pastel denotan ligereza y modernidad, donde se puede usar desde el color rosa cielo hasta melocotón claro, dando un aspecto cálido que va perfecto con cualquier tono de piel.
- Lavanda claro y tonos púrpura: Colores elegantes y calmados, los tonos pastel inspiran creatividad y frescura, además de que también es uno de los colores del año y en este tono se prestan bastante para grandes combinaciones de colores.
- Amarillo pálido: Aunque años atrás el color amarillo ha sido un poco complicado de llevarse, este 2026 lo tonos de amarillo suave se ha vuelto tendencia que denota mucho estilo así como seguridad.
- Azul océano: Desde tonos nenúfar suave hasta un azul más profundo, los colores azules siguen dominando, especialmente con acabados jelly o esmaltados brillosos, los cuales los posicionan como una gran opción sin importar la temporada.