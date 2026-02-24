5 diseños de uñas coreanas con efecto ‘aurora’ para una manicura estilizada y perfecta

A diferencia del estilo cromado o glazed, el efecto ‘aurora’ se destaca por tener un brillo único y destello de diversos colores al momento de mover nuestras manos, siendo una gran selección para quienes buscan un estilo llamativo visualmente y sofisticado al mismo tiempo.

Para que lo puedas usar, te detallaremos algunos diseños de uñas coreanas que puedes usar, con los cuales vas a lograr una manicura estilizada y perfecta, que todos van a querer ver.

¿Qué diseños de uñas ‘aurora’ usar?

Muchos pensaríamos que el efecto ‘aurora’ solamente puede aplicarse en todas las uñas uniformemente, pero en la actualidad es posible usarlo de diversas maneras. En los diseños de uñas coreanas hay muchas opciones para usar una manicura estilizada y perfecta, así que considera las siguientes alternativas:

Efecto en 3D : Junta su impactante brillo más la aplicación del efecto en ‘3D’ en transparente; va a ser muy vistoso debido a las tonalidades que se van a lograr en la decoración.

: Junta su impactante brillo más la aplicación del efecto en ‘3D’ en transparente; va a ser muy vistoso debido a las tonalidades que se van a lograr en la decoración. Holográfico : Sobre un cromado holográfico, encima coloca hojas tornasol y cubre con encapsulador. Al final obtendrás un brillo de impacto.

: Sobre un cromado holográfico, encima coloca hojas tornasol y cubre con encapsulador. Al final obtendrás un brillo de impacto. Si pensabas que solamente se podía aplicar en una manicura larga, no es así; puedes usar el efecto en colores plateados o morados y van a lucir espectaculares tus uñas cortas .

. ‘Cat-eye’ : Por otra parte, es posible lograr el fenómeno atmosférico en tus uñas sin ningún problema.

: Por otra parte, es posible lograr el fenómeno atmosférico en tus uñas sin ningún problema. Sencillo y vistoso: Pide el efecto sobre un ‘cat eye’ rosa pastel, para finalmente agregar el efecto y darle un aspecto muy elegante.

¿Qué diferencia hay entre el efecto ‘aurora’ y el espejo?

Entre ambos efectos podría existir cierta confusión por su aspecto similar, pero cada uno de ellos es diferente. El espejo se destaca por otorgar un brillo metálico y reflejante, mientras que el efecto ‘aurora’ se encarga de otorgar destellos de diversos colores conforme cambia el ángulo de la luz.

Con esas características podrás diferenciarlas fácilmente; no esperes más y emplea los diseños de uñas coreanas que te compartimos, con los que vas a lograr una manicura estilizada y perfecta en la semana.