Estos son los 15 diseños de uñas cortas nude, elegantes y en tendencia

El mundo de la manicura va cambiando constantemente por lo que las tendencias ser renuevan. Para el 2026 todo se inclina por las uñas minimalistas que se han posicionado como el favorito indiscutible. A esto se suman los tonos neutros que evocan sofisticación por lo que es ideal para quienes buscan comodidad y estilo.

La preferencia por el nude se debe a que la versatilidad es infinita. En esta gama puedes encontrar desde matices arena hasta subtonos rosados que se funden con la piel. Con este color se puede conseguir un efecto de alargamiento visual de los dedos y luminosidad a las manos.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas cortas nude?

Ombré con piedritas

Este es un estilo muy elegante y sofisticado para utilizar en cualquier evento al que tengas que asistir. Solo tienes que utilizar una base nude y colocar algunas piedritas de manera estratégica.

Micro corazones rojos y rosas

Los corazones son siempre una buena opción para lucir en tus uñas. Hacerlo es muy fácil ya que debes colocar tu base nude favorita y colocar corazones que puedes hacer a mano o colocar apliques.

Manicura nude estilo ombré

Aquí nos encontramos con el clásico ombré que nos da un estilo degradado. Es una gran opción para lucir hermosa.

Uñas oval

Las uñas en forma de ovalo es una gran idea para lucir manos elegantes y más luminosas. Sin dudas un gran acierto.

Manicura nude con detalle de mini corazón

Una vez más los corazones ocupan la primera plana, pero en este caso se opta solamente por un mini corazón en un solo dedo.

Uñas cortas con mini francés

Las uñas french no pasan de moda por lo que no podían quedar fuera de esta selección. En este caso las líneas son más finas.

Eye cat nails con francés dorado

Este es un estilo similar al anterior pero con las líneas en dorado por lo que le da un toque diferente.

Detalles florales en uñas nude cortas

Las flores son una gran elección sobre todo cuando es primavera. Puedes jugar con los diseños de las especies que más te gusten.

Nude con blanco

Aquí solamente tienes que ir alternando las uñas en color blanco y nude. Puedes agregar algún detalle para más elegancia.

Uñas cortas con gama de nudes

Nos volvemos a encontrar con los corazones que son una gran opción que dejan una manicura muy romántica.

Base mate con glitters

El glitter bien utilizado queda de una manera elegante y hermosa por lo que no te puede faltar.

Uñas cuadriculadas nude

Los diseños cuadriculados son tendencia no solo en la ropa sino también en la manicura.

Naturales con detalle blanco

El nude con el blanco son una gran combinación por lo que es una de las que más se repiten.

Pinceladas de glitter

Seguimos con el glitter y su gran presencia en la manicura. Haz una pequeña pincelada de brillo.

Minimalistas con puntos dorados

Para esta manicura solo necesitas colocar una base nude y unos puntitos en color dorado.