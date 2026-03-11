4 diseños de manicura Polka dots que son tendencia este mes

En el mundo de la manicura la tendencia de este año es el minimalismo por lo que las polka dots o también llamados puntitos de colores, son las preferidas. Son simples y versátiles por lo que puedes llevarla equilibradamente.

Los puntos en cuestión pueden ser pequeños en combinación con distintos tonos o también pueden ser los protagonistas del diseño. Quedan muy bien en bases neutras, pasteles o colores intensos por lo que puedes crear estilos delicados o más audaces.

Base nude “milky” con puntos brillantes

Uno de los diseños más populares es este que utiliza tonos lechosos o translúcidos por lo que ofrecen una estética limpia y sofisticada. Por encima de la base puedes colocar puntos de colores o incluso mini piedras brillantes aportan un toque de luz que transforma el diseño en algo elegante y original. Es una opción perfecta para quienes buscan una manicura delicada, pero con un detalle diferente.

Puntos en blanco y negro

Los colores que nunca fallan son el blanco y el negro por lo que combinándolos puedes crear un diseño minimalista que resulta moderno y atemporal. La importante es jugar con el tamaño y la disposición de los puntos: algunos más grandes, otros diminutos o distribuidos de forma irregular para crear un efecto gráfico que aporta personalidad sin recargar la manicura.

Francesa reinventada con puntos de color

Un diseño atemporal que se sigue reinventando es la manicura francesa. Aquí vas a reemplazar la línea blanca por puntas en tonos intensos como azul acompañadas por pequeños puntos en contraste, por ejemplo en rojo. Este tipo de diseño mezcla tradición y modernidad, logrando una manicura fresca, divertida y muy actual.

Efecto artístico con “manchitas” de color

Por último, tenemos este diseño que simulan pequeñas salpicaduras de pintura. Para lograr esto es que debes aplicar los puntos de manera irregular, jugando con los tamaños y colores para generar el toque artístico. El resultado es moderno, dinámico y perfecto para quienes buscan un nail art más expresivo.