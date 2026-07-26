Las peleas más polémicas de La Velada del Año VI, del peor al mejor combate

La Velada del Año VI fue una de las más ediciones más emocionantes, sorprendentes, polémicas y emotivas que han existido. Desde días antes habían algunas expectativas sobre algunos combates. Sin embargo durante el pesaje comenzaron a surgir opioniones divididas por parte de los fans de cada peleador, por lo que a continuación te presentamos cuáles fueron las mejores peleas así como las más polémicas.

Velada del Año 6: ¿Cuáles fueron las peleas más polémicas?

Sin duda alguna todas las peleas estuvieron llenas de tensión sin embargo, hubo algunas que tuvieron los reflectores puestos sobre ellas debido a diferencias muy marcadas para los fanáticos, hecho que generó una conversación profunda en redes sociales, por lo que a continuación te las presentamos.



Samy Rivers contra RoRo: GANADORA RoRo YoSoyPlex contra Fernanflo: GANADOR YoSoyPlex TheGrefg contra IlloJuan: GANADOR TheGrefg Marta Díaz contra Tatiana Käe: GANADORA Marta Díaz ByViruzz contra Gero Arias: GANADOR Gero Arias Lit Killah contra Kidd Keo: GANADOR Kidd Keo Alondrissa contra Angie Velasco: GANADORA Angie Velasco Clersss contra Natalia MX: GANADORA Natalia MX Edu Aguirre contra Gastón Edul: GANADOR Edu Aguirre La Parce contra Fabiana Sevillano: GANADORA La Parce

Dentro de las peleas más polémicas se encuentran dos: La de Samy Rivers contra RoRo y la de YoSoyPlex contra Fernanflo ya que la primera tuvo un cambio del que la creadora de contenido mexicana no estaba enterada; su contrincante pelearía con un casco de material duro para evitar golpes en la nariz, miestras que Rivers subiría al ring con una careta distinta, lo que en sus propias palabras la pondría en gran desventaja, hecho que hizo que muchos usuarios mostraran descontendo diciendo que no era una situación equitativa a pesar de que Roro mencionó que dicho cambio tenía argumentos médicos. Por otro lado, otro de los combates que generó gran conversación en redes fue la pelea de YoSoyPlex contra Fernanflo debido a la diferencia de peso y altura entre ambos.

Sorpresas de La Velada del Año VI

Una de las sorpresas durante La Velada del Año VI fue la presencia de diversas figuras públicas como lo fue el caso de Aitana, Lola Índigo, Duki, Eladio Carrión, Paulo Londra, Tiago PZK, Jugadores de la Selección Española además del emotivo homenaje para Gaspi, streamer argentino que falleció el pasado 14 de junio.