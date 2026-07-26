VIDEO: Así fueron las impresionantes ENTRADAS a La Velada del Año VI de los influencers
La Velada del Año VI ha llegado a su fin. Aquí te compartimos una recapitulación de todas las entradas de los influencers y creadores de contenido.
Una edición más de La Velada del Año llegó a su fin. Durante más de siete horas, Sevilla, España, se convirtió en el epicentro del entretenimiento y el deporte con esperados combates entre influencers y creadores de contenido, así como diversos números musicales. Como era de esperarse, los involucrados no escatimaron en producción y deslumbraron a la audiencia con entradas verdaderamente épicas. Si quieres revivir los mejores momentos del evento, aquí te compartimos una recapitulación con todas las entradas de La Velada del Año VI.
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Así fueron todas las entradas de La Velada del Año VI
Desde escenas que parecían sacadas directamente de una película, hasta momentos de verdadera tensión y rivalidad. Estas fueron todas las entradas de La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos:
La Parce vs. Fabiana Sevillano
La Parce
Fabiana
Clersss vs. Natalia MX
Natalia MX
Clersss
Edu Aguirre vs. Gastón Edul
Gastón Edul
Edu Aguirre
Marta Díaz vs. Tatiana Käer
Tatiana Käer
Marta Díaz
Alondrissa vs. Angie Velasco
Alondrissa
Angie Velasco
Lit Killah vs. Kidd Keo
Kidd Keo
Lit Killah
ByViruzz vs. Gero Arias
ByViruzz
Gero Arias
Samy Rivers vs. RoRo
Rivers
RoRo
YoSoyPlex vs.Fernanfloo
Fernanfloo
YoSoyPlex
TheGrefg vs. IlloJuan
TheGrefg
IlloJuan
¿Quiénes fueron los GANADORES de la sexta edición de La Velada del Año?
Esta edición de La Velada del Año contó con un total de 10 combates, incluido uno estelar, en los que quedó clara la entrega y dedicación de cada participante. Sin embargo, en los cuadriláteros sólo hay espacio para un campeón. A continuación, te presentamos la lista completa de los influencers y creadores de contenido que resultaron vencedores y se llevaron el cinturón esta noche.
- La Parce
- Natalia MX
- Edu Aguirre
- Marta Díaz
- Gero Arias
- Angie Velasco
- Lit Killah
- RoRo
- YoSoyPlex
- TheGrefg
¿Qué artistas cantaron en La Velada del Año 2026?
Aunado a los combates de box, el evento contó con la participación de diversos artistas que pusieron a bailar y cantar al público con diferentes números musicales. Las celebridades encargadas de amenizar La Velada del Año 2026 fueron: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA.
No cabe duda que, con esta edición, La Velada del Año se reafirma como uno de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento digital… Además de dejar las expectativas bastante altas para la próxima edición. Para ti, ¿cuál fue el mejor momento de la noche?