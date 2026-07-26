VIDEO: Así fueron las impresionantes ENTRADAS a La Velada del Año VI de los influencers

Una edición más de La Velada del Año llegó a su fin. Durante más de siete horas, Sevilla, España, se convirtió en el epicentro del entretenimiento y el deporte con esperados combates entre influencers y creadores de contenido, así como diversos números musicales. Como era de esperarse, los involucrados no escatimaron en producción y deslumbraron a la audiencia con entradas verdaderamente épicas. Si quieres revivir los mejores momentos del evento, aquí te compartimos una recapitulación con todas las entradas de La Velada del Año VI.

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Así fueron todas las entradas de La Velada del Año VI

Desde escenas que parecían sacadas directamente de una película, hasta momentos de verdadera tensión y rivalidad. Estas fueron todas las entradas de La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos:

La Parce vs. Fabiana Sevillano

La Parce

Fabiana

Clersss vs. Natalia MX

Natalia MX

Clersss

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Gastón Edul

Edu Aguirre

Marta Díaz vs. Tatiana Käer

Tatiana Käer

Marta Díaz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Alondrissa

Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Kidd Keo

Lit Killah

ByViruzz vs. Gero Arias

ByViruzz

Gero Arias

Samy Rivers vs. RoRo

Rivers

RoRo

YoSoyPlex vs.Fernanfloo

Fernanfloo

YoSoyPlex

TheGrefg vs. IlloJuan

TheGrefg

IlloJuan

¿Quiénes fueron los GANADORES de la sexta edición de La Velada del Año?

Esta edición de La Velada del Año contó con un total de 10 combates, incluido uno estelar, en los que quedó clara la entrega y dedicación de cada participante. Sin embargo, en los cuadriláteros sólo hay espacio para un campeón. A continuación, te presentamos la lista completa de los influencers y creadores de contenido que resultaron vencedores y se llevaron el cinturón esta noche.



La Parce

Natalia MX

Edu Aguirre

Marta Díaz

Gero Arias

Angie Velasco

Lit Killah

RoRo

YoSoyPlex

TheGrefg

¿Qué artistas cantaron en La Velada del Año 2026?

Aunado a los combates de box, el evento contó con la participación de diversos artistas que pusieron a bailar y cantar al público con diferentes números musicales. Las celebridades encargadas de amenizar La Velada del Año 2026 fueron: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA.

No cabe duda que, con esta edición, La Velada del Año se reafirma como uno de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento digital… Además de dejar las expectativas bastante altas para la próxima edición. Para ti, ¿cuál fue el mejor momento de la noche?