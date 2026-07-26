Los looks que se robaron la noche en La Velada del Año 2026

La Velada del Año estuvo llena de momentos de tensión, euforia y al mismo tiempo de sucesos increíbles, emotivos y sorprendentes. Algunos de ellos tuvieron que ver con la aparición de grandes celebridades, es por eso que en esta ocasión te decimos quiénes fueron los famosos que se robaron todas las miradas debido a sus increíbles looks.

Velada del Año 6: Los mejores looks del evento

Dentro de los looks que podemos destacar como los mejores sin duda alguna se encuentra el de Aitana, quién llegó para acompañar a su novio YoSoyPlex. La interprete del tema "Superestrella", mismo que se encuentra en tendencia, lució un outfit totalmente blanco. Dicho conjunto que consistió en una blusa en cuello de tortuga y pantalones capri la dotó de elegancia y sofisticafión sin dejar de lado que su peinado en media coleta con flequillo le dió un toque único a su outfit. Ahora bien, si hablamos de hombres el look que lució Yandel fue uno de los más icónicos debido a que el artista optó por un conjunto totalmente rojo con una textura plastificada y llena de brillo que sin duda lo hizo resaltar en el escenario. Por su parte Anuel AA lució una chamarra con estampado, llena de estilo que complementó muy bien con unas gafas oscuras.

¿Quiénes ganaron la Velada del Año VI?

Este 2026 la Velada del Año sorprendió con combates que sin duda alguna llenaron emoción a todos los fanáticos del boxeo amateur así como del entretenimineto digital. A continuación te compartimos la lista completa de todos los peleadores que ganaron su combate en su sexta edición.