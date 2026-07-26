MasterChef 24/7: 5 tonos de labial que combinan con cualquier look al cocinar

Lucir radiante en las estaciones de MasterChef 24/7 exige trucos de belleza tan prácticos como efectivos. En una competencia donde el rostro está expuesto al vapor y a las tomas cerradas durante horas, el maquillaje de labios se convierte en el aliado clave para mantener una imagen fresca, pulida y lista para cualquier emplatado.

Si tú también trabajas en una cocina o simplemente quieres hallar el equilibrio entre estilo y funcionalidad; además de evitar retoques constantes o recargar la imagen, puedes apostar por una gama de colores versátiles que armonizan sin esfuerzo con cualquier filipina, delantal o peinado de la temporada.

Tonos de labios en tendencia este verano 2026

Si buscas un toque de color que resista el ajetreo diario de la cocina sin perder elegancia, estos cinco tonos de labial son la apuesta segura de este verano:

Nude rosado

Este color aporta un rubor natural a los labios que rejuvenece la expresión al instante. Es la opción perfecta para equilibrar un estilo relajado, logrando que el rostro se vea saludable frente al fuego sin recargar el look.

Terracota suave

Un tono cálido con matices de la tierra que combina maravillosamente con delantales neutros o de tonos oscuros. Otorga una sofisticación sutil que encaja tanto en pruebas técnicas de día como en galas de eliminación.

Rojo carmín

Para las jornadas donde la actitud lo es todo , un rojo clásico ilumina la sonrisa y proyecta fuerza ante los jueces. La clave está en elegir fórmulas de acabado mate e intransferible para evitar manchas accidentales.

Labios rojo carmín|Pinterest

Rosa palo

Una alternativa elegante para quienes prefieren la sutileza. Su matiz apagado le da un aire romántico y limpio al rostro, ideal para combinarse con peinados recogidos y manicuras minimalistas.

Labios rosa palo|Pinterest

Glow melocotón

Los tonos durazno aportan vitalidad inmediata y un toque de luz sumamente fresco. Son perfectos para contrarrestar el cansancio de las largas jornadas de grabación, manteniendo los labios hidratados y con un aspecto jugoso.