¡5 diseños sencillos de uñas con forma de garra para Therians!

Con el fenómeno de identidad que se ha vuelto tendencia en redes sociales, la visibilidad de los therian ha aumentado, pues ya se planean reuniones donde jóvenes se juntan para expresarse libremente como los animales con los que sienten una conexión psicológica, espiritual y emocional.

Por ello, aquí te dejamos 5 diseños de uñas sencillos y en forma de garra que harán que tu lado therian sea el más original y cercano a tu animal espiritual.

5 diseños de uñas en forma de garra

Garras blancas

Estas uñas son ideales para therians que se identifican con felinos, ya que su forma hace referencia a las de los gatos: puntiagudas, estilizadas y sencillas, pero con mucha presencia.

Garras rosadas

Estas filosas pero siempre bonitas garras te harán lucir feroz, pero sin perder ese toque cute. Son perfectas para quienes quieren verse fieras, pero con la delicadeza y agilidad que un therian necesita.

Garras ave

Estas garras se caracterizan por ser más gruesas y ligeramente curvadas. Sus colores suelen ser oscuros y pueden asemejarse a las pequeñas garras de un buitre o cualquier otra ave rapaz.

Garras planas

Si bien no tienen la curvatura de las anteriores, se tornan más feroces por sus tonos, que pueden incluir un efecto degradado o incluso un toque rojizo que les da un aire salvaje. Ideales para representar a un animal cazador.

Garras personalizadas

Aunque conservan el tamaño y la forma convencional de una uña en punta, pueden llevar diseños personalizados y colores tanto opacos como brillantes. Son perfectas para darle un toque therian sin perder tu esencia y personalidad humana.