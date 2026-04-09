5 diseños de uñas ‘Aperol Spritz’ que debes usar en la primavera

Los diseños de uñas ‘Aperol Spritz’ se destacan por ser un estilo veraniego que se ha vuelto una tendencia para el 2026, ideal para poder usar en primavera y verano, debido al intenso color anaranjado que sube tus uñas, ideal para quienes desean dejar los estilos neutros o nudes.

Para que los puedas usar en los siguientes días de calor, te vamos a detallar 5 estilos que puedes escoger, alternativas modernas que vas a adorar tener en tu siguiente manicura.

¿Qué diseños de uñas ‘Aperol Spritz’ usar?

Los diseños de uñas ‘Aperol Spritz’ tienen un intenso color anaranjado que merece la pena ser usado, en especial en primavera. Ahora existe una amplia variedad de opciones disponibles para usar, desde alternativas muy llamativas y otras discretas. Se recomienda usar las siguientes recomendaciones:

Degradado: En la punta hay que poner un anaranjado para después difuminarlo en la punta, ideal para quienes desean algo más discreto.

Glazed: Otra opción muy sofisticada es colocar el color naranja y encima cubrirlo con el efecto ‘glazed’ para que tenga un brillo más intenso.

Rebanadas de naranja: En algunas uñas te pueden dibujar algunas rebanadas de naranja.

3D y dibujo: En un par de uñas pueden hacerte una rodaja de naranja y encima añadir gel para darle esa textura a los gajos de las rebanadas.

Uñas cortas: Si tu manicura es corta, no debes preocuparte, puedes pedir que te agreguen algunas naranjas con un micro french.

¿Qué tiene un Aperol Spritz?

El ‘Aperol Spritz’ es un cóctel italiano que se destaca por llevar prosecco, Aperol (licor que le da el característico color), agua gasificada y rodaja de naranja; se caracteriza por su intenso color y sabor cítrico. Aunque el nivel de alcohol puede variar, usualmente suele tener un 15% de alcohol, por lo que puede ser intenso para algunas personas.

No esperes más; ante la llegada de la primavera, aprovecha para hacerte los diseños de uñas de la emblemática bebida: estilos diversos para que puedas seleccionar tu favorito y usarlo en tu manicura.