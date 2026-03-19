Karol G: El paso a paso para lograr el efecto champagne glitter en tu manicura

Karol G ya está calentando motores para su majestuosa y única presentación en Coachella 2026. La expectativa es total, pues se cree que la colombiana podría reunir a más de 100 mil personas en su icónico show en el Empire Polo Club en Indio, California. Mediante un reciente post de Instagram, "La Bichota" compartió con sus seguidores cómo han sido sus días de preparación a menos de un mes de que inicie el festival más grande del estado.

Karol G hará historia como headliner en Coachella 2026

¿Cómo son las uñas que lleva Karol G?

En el carrusel de fotos, vemos diferentes facetas de la artista. En la tercera imagen, Karol aparece con una manicura en rojo clásico sobre una uña de forma almendrada, un color atemporal que derrocha fuerza. Sin embargo, es en la octava publicación, un video donde muestra su pantalón de vestir en tono celeste, donde vemos un cambio radical que ha captado la atención de las expertas en nail art: una manicura corta, recta y deslumbrante.

¿Cómo se llama el tono que utiliza Karol G en su manicura?

Esta segunda opción es ideal para quienes prefieren la comodidad de la uña corta sin sacrificar el impacto visual. La base es un tono nude muy natural que aporta una elegancia instantánea, funcionando como el lienzo perfecto para cualquier color de piel. Encima, la cantante luce un brillo Champagne Glitter que refleja tonos dorados suaves y un micro-brillo reflectivo en plateado. Esta combinación crea un efecto de luz multidimensional que se adapta tanto a un evento de gala como al sol del desierto de California.

¿Cómo puedes personalizar esta manicura?

Si buscas agregar un toque diferenciador y más personal, puedes experimentar con variaciones como el reflective gel polish lilac, el aurora shimmer lavender o un icy purple glitter gel, manteniendo siempre esa esencia de brillo sutil.

Paso a Paso para lograr la manicura de “La Bichota”

Paso 1: Prepara la uña natural con cuidado. Lima la forma según tu preferencia; en el caso de Karol G, vemos una transición de lo almendrado a una forma cuadrada-recta corta y muy pulida.

Paso 2: Aplica una capa delgada de base coat para proteger la uña y asegurar la adherencia del producto.

Paso 3: Selecciona un tono nude, lila suave o un color "leche" (milky white). La capa debe ser muy fina para mantener la transparencia y naturalidad.

Paso 4: el nude glitter sparkly o un micro-glitter reflectivo con efecto shimmer aurora. La clave es que el brillo sea menudo y denso.

Paso 5: Finaliza con una capa generosa de top coat de alto brillo para intensificar el reflejo de la luz y proteger el diseño.

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