Diseños de uñas Champagne: esta es la manicura ideal para la temporada

En el mundo de la manicura podemos encontrar una gran cantidad de diseños que son realmente interesantes por lo que puedes jugar con tu imaginación para crear grandes diseños.

Ahora te vamos a presentar una opción que aporta elegancia, luminosidad y son muy fáciles de combinar. Estamos hablando de las uñas champagne que se posicionan como el color preferido de la temporada. El mismo se encuentra entre el nude cálido, el dorado suave y el brillo perlado, por lo que es una alternativa importante a los clásicos rojos y plateados.

¿De qué tratan las champagne nails?

Este diseño está inspirado en las burbujas del champagne que son traslúcidas, brillantes y con reflejos dorados o rosados muy sutiles. Se pueden presentar de manera cremosa, perlada o micro giltter pero se debe mantener un acabado elegante y delicado.

Lo que lo diferencia de los esmaltes metalizados intensos, este tono ilumina las manos y estiliza la uña, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para uñas cortas como largas.

¿Cuál es el motivo que la ha vuelto tendencia?

El motivo por el que se ha vuelto tendencia las uñas champagne nails, es porque ofrecen brillo justo, sofisticación y una estética pulida que acompaña sin robar protagonismo.

Ante esto es que se recomienda utilizarlo en Año Nuevo porque es un aliado perfecto para unas uñas elegantes y en tendencia. Además ofrece lo siguiente:

Versatilidad total: combinan con looks neutros, blancos, negros y metalizados.

Elegancia atemporal: no saturan y se adaptan a distintos estilos.

Efecto “uñas prolijas”: disimulan imperfecciones y el crecimiento.

Estética clean& glow: alineadas con la tendencia de belleza natural y luminosa.

Además tienes que tener en cuenta estos consejos para que puedas lucir de la mejor manera:

-Prepara bien la uña: limado prolijo y cutículas hidratadas.

-Usa base niveladora para potenciar el acabado luminoso.

-Sella con top coatgloss y para un efecto “vidrio”.

-En gel, aplica capas finas para evitar un tono pesado.

