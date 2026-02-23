5 diseños de uñas coreanas con efecto ‘3D’ para una manicura estilizada y perfecta

El efecto ‘3D’ es un estilo diferente para decorar tus uñas, que se destaca por otorgar un mayor relieve. En la actualidad, es posible usarlo en los diseños de uñas coreanas, obteniendo una alternativa creativa para lograr una manicura estilizada y perfecta.

Si deseas emplear dicho efecto en tu siguiente manicura, entonces quédate, porque te vamos a explicar algunos diseños que debes usar, con los que vas a lograr una manicura hermosa para la jornada.

¿Qué diseños en 3D hacerme?

El efecto ‘3D’ en la actualidad tiene muchas opciones disponibles, permitiendo que los estilos se adapten a los gustos de las personas. En los diseños de uñas coreanas puedes encontrar desde algo muy discreto hasta algo llamativo que acapara todas las miradas. Considera hacerte las siguientes propuestas para obtener una manicura estilizada y perfecta:

Moderno y elegante : Pide que el efecto se lo coloquen en la punta de la uña para después agregar el efecto ‘cromado’ para que sea visible y llamativo. De base usa tu color favorito.

: Pide que el efecto se lo coloquen en la punta de la uña para después agregar el efecto ‘cromado’ para que sea visible y llamativo. De base usa tu color favorito. Cuadrícula : En tus uñas puede hacer el efecto de tela con patrones de rombos; va a parecer que tu uña forma parte de un sillón.

: En tus uñas puede hacer el efecto de tela con patrones de rombos; va a parecer que tu uña forma parte de un sillón. Más primaveral : Si deseas algo más llamativo, pide que en algunas de tus uñas agreguen unas flores; le dará un mayor impacto a tu manicura.

: Si deseas algo más llamativo, pide que en algunas de tus uñas agreguen unas flores; le dará un mayor impacto a tu manicura. Muy mágico : Dentro de las opciones, te recomendamos que en cada uña te hagan un paisaje de pantano o te agreguen vegetación; tus manos van a parecer salidas de un cuento.

: Dentro de las opciones, te recomendamos que en cada uña te hagan un paisaje de pantano o te agreguen vegetación; tus manos van a parecer salidas de un cuento. Algo muy discreto: Sobre una uña blanca con el efecto glazed, encima coloca líneas y puntos con el efecto con volumen; va a parecer que tienes agua o cristal en tu manicura.

¿Cuánto duran las uñas 3D?

El efecto ‘3D’ se destaca por ser una alternativa diferente de decoración al crear diseños con volumen que sobresalen de la uña. Se estima que la manicura tiene una duración de 3 a 4 semanas. Si observa que se empieza a desprender, no la arranques; te arriesgas a maltratar las uñas

Con todos los diseños de uñas coreanas que te compartimos, vas a lograr lucir una manicura estilizada y perfecta, siendo una gran alternativa para lucir unas manos espectaculares en los siguientes días.