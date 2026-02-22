5 diseños de uñas coreanas con efecto ‘mate’ para una manicura estilizada y perfecta

El efecto ‘mate’ se destaca por dejar un efecto opaco y aterciopelado, un estilo arriesgado que es atractivo visualmente, por lo que todas las personas van a querer ver tu manicura estilizada y perfecta. En la actualidad ya existe una amplia gama de estilos que podemos optar.

Es así que te detallaremos 5 diseños de uñas coreanas que te podrían interesar, estilos que llamarán tu atención, además de contar con diversas variedades que se adaptarán a tus gustos. Toma nota de todas las recomendaciones.

¿Qué diseños de uñas hacerse en mate?

En la actualidad hay una amplia variedad de diseños de uñas coreanas, donde cada una de ellas se destaca por tener estilos diferentes para todas las personas. Si eres fan del efecto ‘mate’, hoy es tu día de suerte, porque te vamos a compartir unos estilos con los que vas a lograr una manicura estilizada y perfecta:

Tonos nude : Si eres alguien que desea algo más sobrio y no llamativo, pide tu color nude favorito para colocarle el efecto; lucirás elegante y sofisticada.

: Si eres alguien que desea algo más sobrio y no llamativo, pide tu color nude favorito para colocarle el efecto; lucirás elegante y sofisticada. Original y sencillo : En una base rosa con el efecto, encima coloca diseños con gel transparente; va a parecer que tienes gotas de agua en tu manicura.

: En una base rosa con el efecto, encima coloca diseños con gel transparente; va a parecer que tienes gotas de agua en tu manicura. Francés colorido : Usa el color que tú prefieras, coloca la base con el efecto, pero en la punta de la uña vas a trazar el francés con un brillo transparente.

: Usa el color que tú prefieras, coloca la base con el efecto, pero en la punta de la uña vas a trazar el francés con un brillo transparente. 'Cat eye' : Pide un efecto 'cat eye' con tu color preferido, después cubre todo con el efecto, mantendrá el aspecto aterciopelado con un destello enigmático.

: Pide un efecto 'cat eye' con tu color preferido, después cubre todo con el efecto, mantendrá el aspecto aterciopelado con un destello enigmático. Color negro: Por último, sobre un color negro, coloca el efecto. Después, encima, haz varios diseños con un brillo transparente, o realiza las decoraciones en 3D.

¿Cuánto dura el efecto mate en las uñas?

En el efecto ‘mate’ es importante hacer una buena aplicación, con la finalidad de que nos dure más tiempo en nuestra manicura estilizada y perfecta. Se estima que puede mantenerse entre 2 a 3 semanas, pero conforme pasen los días, verás que de ciertos extremos se cae la capa opaca para dejar a la vista su aspecto satinado.

Te recomendamos que consultes con tu manicurista de confianza, ya que podría hacerte algún retoque en los diseños de uñas coreanas para mantener el efecto. No esperes más y luce unas manos espectaculares.