5 diseños de uñas coreanas con efecto hielo para una manicura estilizada y perfecta
¿Buscas algo diferente para tu manicura? Te contamos 5 diseños de uñas coreanas que puedes usar con el efecto ‘hielo’, aspecto que a todos les va a encantar
El efecto ‘hielo’ o ‘ice’ en uñas se ha vuelto muy popular entre las usuarias, debido a los destellos que se logran, haciendo que visualmente sean muy atractivos de ver. Un estilo con el que puedes lograr una manicura estilizada y perfecta, complementando a tu outfit de la semana.
Es así que te detallaremos algunos diseños de uñas coreanas que puedes usar con el reconocido efecto, empleando diversos colores y decoraciones que seguramente te van a encantar.
¿Qué diseños de uñas están en tendencia?
En la actualidad, es posible usar el efecto ‘hielo’ de diversas formas, logrando lucir una manicura estilizada y perfecta, empleando estilos que se adapten a los gustos de cada persona. Por eso te recomendamos emplear los siguientes 5 diseños de uñas coreanas, los cuales te van a encantar:
- ‘Cat eye’: Impactantemente, es posible lograr el efecto empleando el ‘cat eye’ plateado de base, un brillo único que te va a sorprender.
- Hielo cuarteado: Por otra parte, es posible lograr ese efecto con el uso de gel, dando ese aspecto de hielos cuarteados, con un aspecto translúcido. Ideal para quienes están dispuestos a que se vea la uña natural.
- Destellos únicos: Es posible obtener destellos únicos al momento de aplicar hojas con el destello aurora, siendo una gran opción para quienes buscan tener brillo abundante y la presencia de diversos colores.
- Algo más discreto: Si quieres un estilo menos llamativo. Puedes pedir que el efecto del hielo te lo coloquen en forma de francés, para hacerlas más llamativas.
- Tono más oscuro: No es necesario que dicho efecto solamente sea usado en colores blancos o azules; al contrario, puedes hacerlo con tonalidades entre moradas y anaranjadas, ideal para quienes buscan algo único.
@sweetienailsupply Glass peppermint nails 🧊💅 recreate using: Migothic - Peppermint Candy Collection (mm.24) Available at www.sweetienailsupply.com #gelnails #koreannails #glassnaildesign #glassnails #bluecateyenails ♬ ✿⋆.˚⟡ ࣪ ˖ lovelily listless, castle chrysalis ˖ ࣪ ⟡˚.⋆✿ - Lila Ravelle
¿Cómo cuidar las uñas acrílicas para que duren más tiempo?
Para los diseños de uñas coreanas con efecto ‘ice’, se recomienda usarlas con gelish o acrílico, puesto que de esta manera van a durar más tiempo, evitando que se puedan astillar a los pocos días. Por lo que se recomienda seguir ciertos consejos para que la manicura estilizada y perfecta dure más:
- Al mojar mucho tiempo tus manos o usar químicos fuertes, se recomienda proteger tus manos con guantes para que duren por más tiempo.
- No las arranques; para el retiro, acude al salón de belleza para que lo hagan fácilmente y sin dañar tus uñas naturales.
- Tus uñas no son herramientas para abrir objetos; esto te arriesga a que se te caigan.