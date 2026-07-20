Los 5 diseños de uñas cortas de KPop Demon Hunters que tu hija querrá llevar estas vacaciones, son fáciles de hacer sin dañar la manicura

Las vacaciones son el momento perfecto para que las niñas experimenten con estilos divertidos sin poner en riesgo la salud de sus uñas, por lo que estos días de descanso pueden aprovechar para tener una manicura inspirada en el fenómeno animado de Kpop Demon Hunters, ya que cada vez son más populares los diseños infantiles ya que tiene colores vibrantes, estrellas, corazones y pequeños detalles inspirados en estas guerreras.

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Lo mejor de esta propuesta es que están pensadas en uñas cortas, una longitud mucho más cómoda, segura e higiénica para las pequeñas del hogar. Además, si se realizan con esmaltes infantiles o con fórmulas libres de químicos agresivos harán que disfruten de unos diseños llamativos mientras se mantiene el cuidado de sus uñas naturales.

5 diseños de uñas inspirados en Kpop Demon Hunters para uñas cortas

1.- Uñas pastel con corazones y estrellas

Los tonos lilas, rosa, azul cielo y amarillo son los colores que representan a los protagonistas, por lo que si quieres que tu hija porte la tematica de Kpop Demon Hunter de una manera discreta puedes crear pequeños corazones o estrellas a mitad de la uña, con esta técnica lucira un diseño dulce y discreto.

2.- Calcomanias con personajes mini

Si tu hija es más exigente y quiere que los personajes esten plasmados en sus uñas, puedes recurrir a estampillas y sellar con barniz e incluso puedes aplicar barniz de ajo para que se mantengan cuidadas las uñas y el diseño le dure más tiempo.

3.- Efecto glitter o tornasol

Una manera fácil de sentir el poder de las HUNTRIX es llevando unas uñas con tonos tornasol o bastante brillo. Si quieres que destaquen opta por colores llamativos como rosas, lilas, azules, verdes o turquesa. El brillo recuerda la energía de los conciertos de K-pop.

4.- Francesa con colores de Kpop Demon Hunteres

Otro diseño discreto que funciona sin dañar las uñas es crear el clásico efecto francés, solo que en esta ocasión es necesario reinventar el típico esmalte blanco por colores llamativos que representan las protagonistas de la historia. Es una opción moderna, elegante y perfecta para uñas cortas.

5.- Notas musicales

Las notas musicales, los rayos, pequeñas coronas y los corazones metálicos representan el espíritu musical y aventurero de KPop Demon Hunters. Estos detalles pueden colocarse en un tamaño mini y puedes plasmarlos con un color negro o dorado.