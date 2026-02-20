Estos son los mejores diseños de uñas cuadradas para lucir en la primavera

La primavera está muy cerca por lo que la manicura se ha adelantado para manifestar que las uñas cuadradas serán la tendencia. La forma es tan importante como el color, los motivos y el brillo, porque es la que define el look.

Para esta primavera las uñas cuadradas, angulosas y modernas, se imponen como tendencia ya que gracias a su forma ofrecen la base perfecta para el nail art creativo. Ya sean elegantes, juguetonas o llamativas.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas cuadradas?

Uñas cuadradas: Agua de rosas

Si quieres un look romántico y natural pues tienes que recurrir a estos colores. Es un tono sutil que combina con cualquier look y hace que las manos parezcan especialmente delicadas. Ideal para la próxima temporada de primavera y para la vida cotidiana en general.

Uñas cuadradas: Cereza oscuro

Este color lo que hace es aportar elegancia y un poco de

dramatismo. Son ideales para cuando tienes eventos nocturnos o para un look glamuroso de diario. Este tono aporta un estilo lujoso.

Uñas cuadradas: francés clásico

Este es un diseño atemporal que cobra fuerza moderna con uñas cuadradas, claras y angulosas. Las puntas blancas en contraste resultan especialmente clásicas y elegantes y se pueden llevar en cualquier ocasión.

Uñas cuadradas: flor de margarita

En la primavera no pueden faltar las flores por lo que puedes agregarlas a tu manicura. Agrega unas margaritas para tener un look fresco que queda bien con fondos transparentes o pastel.

Uñas cuadradas: polca francesa con glitter

La forma cuadrada nos permite poder colocar una base de glitter con lunares que da un toque llamativo y moderno. Ideal para combinar la elegancia minimalista con un toque de glamour. Perfecto para fiestas u ocasiones especiales.

Uñas cuadradas: cloud dancer

Por último, tenemos este diseño en el cual los suaves

degradados de colores nubosos en tonos pastel claros parecen ligeros y vaporosos. Aportan a las uñas un acabado lúdico y creativo. "Cloud Dancer" también fue nombrado oficialmente el color tendencia del año.