6 diseños de uñas con flores sencillas que tienes que lucir en primavera

Este 2026 las uñas minimalistas han ganado terreno debido a que combina sencillez y personalidad. Las manicuras deben ser limpias y cuidadas por lo que puedes añadirle pequeños detalles sin ser excesivos.

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Teniendo en cuenta esto es que las flores son las preferidas y llegando a la primavera es que son la opción ideal. Son fáciles de mantener, combinables con cualquier outfit y quedas bien en cualquier lugar.

¿Cuáles son los mejores diseños con flores sencillas?

Amarillo mantequilla

Este es un tono protagonista que sigue vigente para esta temporada, realza el bronceado y aporta luminosidad a las manos. Para la primavera lo ideas es combinarlo con delicadas flores que puedes dibujar a mitad de la uña y agregarle lunares.

Este color resalta tu bronceado.|Pinterest

Base en blanco lechoso

Aquí tenemos una manicura delicada y minimalista. Debes combinar una base lechosa con pequeñas flores blancas como las margaritas. Ideal para uñas cortas y cuadradas.

Azul pastel

El tono pastel es ideal para la primavera por lo que el azul aparece con fuerza. Aquí puedes incluir diseños decorados con flores que pueden ir colocados junto a la cutícula.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Tonos rosas

Los tonos rosas son los preferidos de la temporada por lo que puedes utilizar una base rosa pastel, delicada y femenina, se combina con flores en un rosa más intenso que aportan profundidad a la manicura.

Uñas francesas blancas

Las uñas francesas blancas son atemporales, pero se renuevan constantemente. Una de las propuestas actuales incluye flores en el mismo tono, sin perder la esencia clásica de la francesa.

Estas no pasan de moda.|Pinterest

Manicura francesa floral

La combinación de blanco y marrón se posiciona como una de las más vistas en 2026, ya que son dos tonos atemporales. En esta propuesta, una francesa blanca se realza con pequeñas flores marrón colocadas sobre la línea, creando un contraste elegante.

En naranja melocotón

Por último, tenemos un color que se inclina por el melocotón que es fresco, delicado y luminoso. Es ideal para que puedas llevar uñas elegantes en esta temporada.