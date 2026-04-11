5 formas de uñas que debes utilizar para estilizar los dedos y lucir manos elegantes

La forma que le des a tu uña define que tan estilizados se verán tus dedos, es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 formas que le darán una apariencia delicada y femenina a tus uñas, además es perfecta para todas y para llevar en todo momento.

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Uñas en forma de almendra: Esta forma consiste en mantener la uña larga y con la punta en pico. Suele lucir mucho cuando el tamaño de la uña se mantiene largo. Por otro lado puedes elegir colores nude o más fuertes, ambos se ven elegantes y te permitirán que tus dedos se vean estilizados y delgados. Es una forma perfecta para cualquier ocasión.

uñas de almendra|Crédito: Pinterest

Uña ovalada: Esta forma, como su nombre lo dice, consiste en mantener la uña ovalada; es decir, ni recta ni completamente redonda. Es un diseño casual, perfecto para cualquier ocasión. Sin embargo, permite que los dedos luzcan estilizados. Puedes agregar algún diseño y el tono de esmalte que prefieras.

uña ovalada |Crédito: Pinterest

Uña squoval: La forma de esta uña es una combinación entre una forma recta y un borde superior plano. Sin embargo, lo que carcateriza este diseño es que las esquinas son redondas, aunque no de manera muy marcada. Este molde de uña alarga los dedos, razón por la que lucen más delgados. Es un diseño perfecto para usar en el trabajo y la escuela.

uña squoval|Crédito: Pinterest

Uña square: Este diseño de uñas se caracteriza por mantener una punta recta y plana, pero con las esquinas en un angulo de 90 grados. Es ideal en uñas largas o cortas. Por su parte, suele ser muy utilizada para hacer manicura francesa. Una forma divertida de usar este diseño es pintar las puntas con colores pastel, lucirán muy femeninas tus uñas.

Uña square|Crédito: Pinterest

Uña redonda: Aunque pareciera que no, la realidad es que las uñas en forma redonda sí alargan los dedos, especialmente si se usan colores fuertes como el vino aunque es ideal que para que se logre ese efecto el tamaño de las uñas debe ser de un largo considerable. Puedes agregar accesorios como anillos y pulceras para un toque extra en tus manos.