¿Cómo y dónde VOTAR hoy 1 de junio para darle la VENTAJA del chef a tu cocinero favorito en MasterChef 24/7?

Conforme las semanas pasan, la cocina más famosa de México se llena de tensión, pues con este nuevo formato, los fans del reality culinario pueden influir directamente en la permanencia de su cocinero favorito; por ello ahora te contamos cómo podrás votar esta noche del 1 de junio del 2026, para que tu cocinero favorito se lleve la codiciada Ventaja del Chef en MasterChef México 24/7. Recuerda que las votaciones están disponibles por Azteca UNO.

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La emoción continúa creciendo dentro de MasterChef México 24/7, y este 1 de junio los seguidores del reality deportivo más intenso de México, los fans, podrán votar por quién se llevará la Ventaja del Chef, beneficio que sin duda marcará la diferencia dentro de la contienda, pues no solo le permitirá contar con un premio inigualable, sino con el consejo y ayuda de los Chefs.

Momento exacto para VOTAR hoy 1 de junio del 2026

MasterChef México en esta edición llega con un formato activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el cual no solo le permite a los fans de la cocina más importante de México conocer todo aquello que pasa dentro y fuera de los quemadores, sino que también los acerca de manera directa con la posibilidad de votar para apuntar a uno de los cocineros.

Recuerda que la contienda permitirá que votes por tu cocinero favorito en cuanto Claudia, conductora de MasterChef México 24/7, lo mencione de manera oficial dentro del programa, y recuerda que será de la misma manera que se anunciará el cierre de las votaciones. Puedes votar aquí.

¿Cómo y dónde votar para apoyar a tu participante favorito en MasterChef México 24/7?

Si ya tienes a tu cocinero favorito y quieres apoyarlo, puedes votar por él aquí. Recuerda que cuentas con 10 votos gratis y estos pueden servir para impulsar la permanencia de quien tú decidas.