7 diseños de uñas con marinuca francesa originales para esta primavera 2026; ideales para mujeres de más de 40 años

La espera terminó, nos encontramos en Primavera 2026, con esta etapa llegan muchas reuniones y salidas, es por eso que en esta ocasión te presentamos siete diseños muy originales y sofisticados para que luzcas una uñas perfectas; si tienes más de 40 años son ideales para ti porque te harán lucir espectacular.

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¿Cuáles son los mejores diseños de uñas con manicura francesa para primavera 2026?

Diseño clásico: Iniciemos con el diseño más formal y clásico que hay: el de mantener las puntas blancas. Sin embargo, para darle un toque distinto mantén las uñas cortas, esto le dará un toque elegante y muy sofisticado a la uña, además de que es ideal para las mujeres a las que no les gustan las uñas largas. Asegúrate de que las uñas tengan suficiente brillo para que luzcan sanas y fuertes.

Diseño clásico inverso: Esta idea consiste en mantener “la famosa línea blanca” no en la parte superior de la uña, sino en la parte inferior. Este modelo luce muy original, sofisticado y elegante además de que combina con todo por lo que lucirás espectacular. De igual forma puedes cambiar el color de la línea, puede ser rosa, amarilla, azul o verde claro, mismos que son ideales para esta primavera.

Dos colores en la punta: Esta idea consiste en mantener dos colores en la punta de las uñas. Es preferible que ambos sean dos colores en tonos fuertes para que contrasten y luzcan muy bien. Por ejemplo, puedes añadir rosa y rojo. De igual forma puedes mantener las uñas cuadradas o bien en forma de almendra. Por otro lado, puedes agregar distintos tipos de líneas en las uñas, pueden ser curveadas y diagonales, esto hará que la manicura francesa luzca muy original.

Diseño frances con efecto perla: Una idea perfecta para mantener la uña hermosa, sofisticada y original es agregar un efecto perla sobre la uña. Incluso para hacer un diselo más original puedes agregar la punta en un color distinto como negro; se verá increíble de noche.

Punta dorada: Una idea perfecta para mantener el diseño de manicura francesa muy original es cambiar el color de la punta en tono dorado. Este color no solo se usa en Navidad sino que es perfecto para las reuniones que tengas de noche.

Uñas con relieve en las puntas: Una idea muy linda de darle un toque de sofisticación y originalidad a las uñas es agregarle un efecto de relieve a las puntas, pueden ser en forma de figuras. Esto hará que el modelo clásico tenga un distintivo.