Las amas u odias: los 6 diseños de uñas más polémicos en redes sociales. ¿Te atreverías a usarlos?

Mientras existen diseños de uñas que se consideran clásicos de la elegancia, como la manicura francesa , también hay estilos que inmediatamente provocan reacciones absolutas de agrado o desagrado. A continuación enlistamos algunos de los diseños de uñas más polémicos que hay; tomamos en cuenta formas de uña, efectos y aplicaciones.

6 diseños de uñas polémicos que solo puedes amar u odiar

Antes de iniciar este conteo debemos recordar que en gustos se rompen géneros y, aunque estos diseños suelen generar reacciones intensas, al final lo único importante es que cada quien se sienta feliz y a gusto con lo que lleva; esto último también se aplica para el manicure.

1. Uñas de pato o 'duck tails'

Esta es una forma de uñas relativamente poco común, pero bastante llamativa: la uña comienza siendo angosta pero se ensancha en la punta, como las patitas de un pato. La forma puede mantenerse en uñas medianas pero se distingue mucho mejor con mayor longitud.

2. Uñas en forma de lápiz labial

Es una forma de uña asimétrica, cuya punta es más larga en un extremo que en otro; se llama así porque se parece a una barra de lápiz labial.

3. Uñas craqueladas

Este es un trend que tiene bastante tiempo de existir pero que tuvo muchísimo éxito a principios de la década pasada. Consiste en usar esmaltes creados específicamente para lucir como si se estuvieran descarapelando.

4. Uñas stiletto larguísimas

|Crédito: Instagram. @jhin_nails

Es un diseño polémico no tanto por la forma sino por la extensión. Este tipo de uñas que terminan en pico se presta para favorecer la longitud, lo cual es muy atractivo para quienes gustan desafiar estándares e ir fuera de lo convencional. Cynthia Erivo es una de las celebridades que aboga por este look y cada vez lleva manicures más espectaculares.

5. Uñas coffin

Es un caso muy parecido a la forma stiletto porque también se presta para llevar uñas larguísimas; aquí, la uña comienza siendo ancha y se va haciendo angosta, pero mantiene la punta cuadrada.

6. Maximalismo

Esta es una tendencia que sigue siendo súper fuerte para 2026 y que tiene muchísimas fans, pero también detractoras. Es lo opuesto al minimalismo: se trata de poner aplicaciones, glitter, joyas en miniatura y figuras 3D, además de que se puede usar distintos colores vivos o brillo en diferentes tonalidades.

