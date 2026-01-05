5 diseños de uñas acrílicas que puedes usar en oficina en este inicio de año

Cuando pensamos en diseños de uñas acrílicas , solemos pensar principalmente en esas manicuras en las que se emplean extensiones enormes, las cuales para ciertas personas pueden resultar verdaderamente incómodas de usar, ya que pueden dificultar la realización de ciertas tareas.

No te preocupes, por esa razón, te vamos a compartir algunos estilos por los que puedes optar, ideales para usar en oficina sin ningún problema para este inicio de año, comenzando el 2026 con todo el estilo al máximo.

¿Qué diseños de uñas puedo hacerme para la oficina?

Nuevamente, el uso de diseños de uñas acrílicas no debe ser algo incómodo de usar; puede ser una extensión a tu uña sin tener una longitud muy extrema, permitiendo que puedas emplearlas en cualquier lugar. Considera los siguientes estilos:

Uñas almendras con un estilo nude: Un color elegante que hará lucir tus uñas impecables; es un estilo que nunca pasa de moda. Ya sea que lo apliques en uñas cortas o largas.

En uñas largas, el efecto 3D en plateado: Ideal para quienes desean llamar toda la atención; usualmente se usan las uñas con la forma cuadrada o también se ven bien en almendradas.

Efectos cat eye, holográfico o perlados: Una gran alternativa para emplear sobre uñas almendra, con tonalidades nude o blancas.

Cloud Dancer: Será el color del año, el cual puede usarse en uñas cortas o largas y en todas las formas que quieras, permitiendo lucir una mano espectacular y en tendencia.

Francés: Puedes emplear el clásico francés con la punta blanca o usar el estilo invertido, en el que se coloca la decoración muy cerca de la cutícula.

¿Cuánto duran las uñas acrílicas?

No importa cuál de los diseños de uñas acrílicas queramos usar, tienen un tiempo de uso, ya que, pasando de ciertas semanas, la uña habrá crecido y será necesario hacer ciertos mantenimientos a la manicura. Se estima que debemos ir al salón de belleza cada 2 o 3 semanas, puesto que van a necesitar relleno y ciertas mejoras.

Con los estilos anteriores lograrás lucir unas manos espectaculares en el inicio de año dentro de la oficina . No dejes pasar mucho tiempo y comienza a agendar tu cita con tu nail artist favorito o de confianza.