Estos son los 3 diseños de uñas que rejuvenecerán tus manos

Un buen diseño de uñas no solo completa cualquier look, también puede convertirse en una aliada para realzar el bronceado y estilizar las manos. La elección del tono y del diseño puede generar un efecto visual más luminoso, delicado y favorecedor, especialmente durante los meses de verano.

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Desde colores que crean contraste con la piel hasta propuestas minimalistas que aportan elegancia, hay opciones para todos los estilos. Estos 3 diseños de uñas combinan tendencias y tonos favorecedores para conseguir una manicura que destaque el bronceado y aporte un aspecto rejuvenecedor a las manos.

¿Cuales son los 3 diseños de uñas ideales para rejuvenecer las manos en verano?

Elegir el color adecuado para la manicura puede marcar una gran diferencia en el aspecto de las manos, especialmente durante el verano. Algunos tonos crean un contraste favorecedor con la piel bronceada, aportan luminosidad y ayudan a conseguir un efecto visual más juvenil y cuidado.

Manicura blanca

Los tonos blancos crean un contraste favorecedor con la piel bronceada y hace que el tono dorado destaque más. Además, aporta un aspecto fresco, limpio y luminoso a las manos.

Coral

El coral combina matices rosados y anaranjados que armonizan con la piel bronceada. Su calidez aporta luminosidad y ayuda a resaltar los reflejos dorados.

Fucsia

Este color genera un contraste intenso con la piel dorada y potencia visualmente el bronceado. Es una opción vibrante que aporta un toque juvenil y llamativo a la manicura.

¿Cómo cuidar las uñas en verano?

Durante el verano, las uñas pueden debilitarse por la exposición al sol, el agua y el cloro de las piscinas. Para mantenerlas saludables, es importante hidratarlas junto con las cutículas y aplicar protector solar en las manos. También conviene utilizar guantes al manipular productos de limpieza y evitar retirar las cutículas. Mantenerlas limadas y con un largo cómodo ayuda a prevenir quiebres. Si utilizas esmaltes semipermanentes o gel, procura respetar los tiempos de descanso entre aplicaciones y no retirar el producto arrancándolo. Una alimentación variada también contribuye a mantener unas uñas fuertes.