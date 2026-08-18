Ni el limonero ni el de Júpiter... este es el árbol ideal para patios chicos

Tal vez algunos no sean expertos pero si gustosos de hacerse poco a poco de un pequeño jardín. Y si el jardín no es posible en su totalidad, que la casa gane vida con arbolitos, flores y plantitas es la misión para muchas personas. Por ello, es muy prudente escuchar consejos de expertos y esta es la recomendación que hacen respecto al árbol crespón y los patios chicos.

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¿Por qué algunos árboles no funcionan en patios chicos?

Aunque siempre es bueno recordar que tú puedes acomodar y hacer tu jardín como mejor te apetezca, en ocasiones hay aspectos técnicos que pueden afectar los planes que se tenían. Los árboles en ocasiones no son aspectos meramente estéticos, sino que crecen hacia arriba y hacia abajo de maneras particulares.

Los árboles tienen una forma de crecimiento y tamaño cuando son adultos, además de una forma específica de desenvoltura de sus raíces. Por eso es bueno saber qué árboles ofrecen buena sombra y sin riesgos de afectaciones en cimientos y cañerías. En este caso, el crespón es muy recomendado por muchos expertos.

¿Por qué recomienda el árbol crespón para patios chicos?

El crespón es conocido científicamente como Lagerestroemia y precisamente se adapta a las necesidades de los patios chicos, pues llegan a medir en promedio 3 o 4 metros de altura. En términos generales se considera con una velocidad de crecimiento moderada y suele ser fácil de mantener si se logra una constante poda de sus hojas.

También se indica que esta especie requiere de sol a pleno y terrenos con buen drenaje para prosperar, incluso tolerando sequías, ya que se estableció en el jardín. Según la información, su valor ornamental cambia según la época del año y cuando acaba la temporada de flores… logra un follaje de tonos rojizos y amarillentos durante el otoño. Y tal como se explicó desde el principio, en el tipo de patios chicos modernos, funciona siempre que existan dimensiones controlables y aspectos estéticos donde se renueve temporalmente.