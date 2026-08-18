MasterChef 24/7: El secreto de la Chef Zahie para lograr una fritura súper crujiente

¿Quieres preparar una fritura súper crujiente y lograr que tus alimentos tengan una textura dorada y deliciosa? La Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7, compartió un sencillo secreto de cocina que puedes incorporar a diferentes preparaciones, desde unos buñuelos de pescado hasta una tempura, como los platillos elaborados por los cocineros en el reality culinario. Y lo mejor es que se trata de un ingrediente que probablemente ya tienes en la cocina.

La próxima vez que prepares una tempura, unos buñuelos de pescado o cualquier otra fritura, recuerda este sencillo consejo de la Chef Zahie.

MasterChef 24/7: El secreto de la Chef Zahie para una fritura crujiente

De acuerdo con la recomendación de la Chef Zahie, cuando prepares una receta que implique freír, puedes agregar media cucharadita de bicarbonato de sodio a la mezcla. Este truco puede utilizarse en distintas preparaciones, incluso cuando la receta de la masa lleva ingredientes como huevo, cerveza o agua mineral.

La recomendación es sencilla: incorpora el bicarbonato de sodio a la preparación antes de comenzar a freír. Según la jueza de MasterChef México 2026, este pequeño paso ayudará a conseguir una textura mucho más crujiente. "En el tempura, si le vas a poner huevos, si le vas a poner cerveza, si le vas a poner agua mineral, no importa", explicó.

Una de las ventajas de este consejo es que no necesitas utilizar una gran cantidad. El secreto de la Chef es añadir media cucharadita de bicarbonato a la preparación destinada a la fritura. Eso sí, es importante no excederse con este ingrediente, ya que utilizar demasiado puede modificar el sabor de los alimentos.

¿En qué recetas puedes usar este truco de la Chef Zahie?

Este consejo de la Chef de MasterChef 24/7 puede aplicarse a diferentes tipos de frituras. Por ejemplo, puedes probarlo cuando prepares:



Buñuelos de pescado.

Tempura de verduras.

Tempura de camarones.

Pescado o mariscos capeados.

Otras preparaciones que lleven una mezcla para freír.

La Chef Zahie señala que el truco funciona independientemente de si para preparar el capeado utilizas huevo, cerveza o agua mineral, por lo que puedes adaptarlo a la receta que estés preparando. "Siempre, siempre añádele la mitad de una cucharadita y les va a quedar supercrujiente", indicó en el video publicado en TikTok.