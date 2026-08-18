Influencer es detenida por quemar a sus hijas y presumirlo en redes

Aunque desde hace días los seguidores de la influencer habían platicado sobre una situación de emergencia con la chica de 26 años, fue hasta que subió un video quemando a sus hijas que las autoridades en Estados Unidos intervinieron. Se indica que Meliza Sánchez fue detenida y el caso es más turbio de lo que muchos pensaban.

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¿La influencer quemó a sus propias hijas?

El video que se subió tiene a la joven participando de una dinámica donde se derrama cera caliente, misma con la que vierte dicho líquido en las manos de las niñas. Sin embargo, hace unos días también subió un video quemando unas prendas con líquido inflamable y un encendedor… en medio de su cocina.

Pero las señales de alerta se construyeron con un cambio de contenido de la influencer, que en general compartía videos de estilo de vida en sus redes sociales. Sin embargo, hace poco se cargaron en Instagram imágenes donde posa con un arma, aunque específica que es de juguete. Todo esto para que recibiera denuncias que provocaron la intervención de la policía.

La policía llegó al domicilio para detenerla por las denuncias del video con sus hijas, pero también por el reporte de un incendio en la cocina, el cual se provocó por la grabación de una pieza audiovisual donde amenazaba gente que le quería lastimar. Todo esto mientras sus pequeñas estaban en un cuarto aledaño, y donde la mayor de ellas indicó que su mamá también lanzó una taza de vidrio que se rompió.

¿Qué le pasa a esta influencer de 26 años?

Las investigaciones surgidas en la intervención de las autoridades indican que ya se entrevistó al esposo y padre de las hijas, quien llevaba alrededor de una semana fuera del domicilio… pues están pasando por severos problemas matrimoniales. En más de lo relatado por Yusniel Cue, su todavía esposa incluso ya pasó por un intento de suicidio. Así, las opiniones en redes y las declaraciones que se compartieron, aseguran que Meliza Sánchez está pasando por una crisis y por lo tanto se provocaron severas afectaciones a su salud mental... que se evidencian en el contenido compartido en días recientes.