Estos 4 signos sentirán los efectos de los planetas retrógrados

El cierre de agosto estará acompañado por una particular configuración astral que puede generar movimientos importantes en la vida de algunos signos. Con cuatro planetas en fase retrógrada, la energía del momento estará relacionada con revisiones, pausas y situaciones que requieren una segunda mirada.

Noticias Jalisco del 18 de agosto 2026

Para estos cuatro signos, los próximos días podrían traer cambios en diferentes áreas, desde las relaciones hasta los proyectos personales. Lejos de ser necesariamente negativos, esta etapa puede funcionar como una oportunidad para corregir el rumbo, resolver pendientes y tomar decisiones con mayor claridad.

¿Cuáles son los signos que sentirán los efectos de los planetas retrógrados?

La retrogradación ocurre cuando, desde la perspectiva de la Tierra, un planeta parece desplazarse hacia atrás en el cielo. En astrología, este movimiento se relaciona con periodos de revisión, introspección y replanteamientos, en los que algunos asuntos pueden requerir una segunda mirada para avanzar. Actualmente, Saturno, Neptuno, Plutón y Quirón están retrógrados, generando una energía vinculada con procesos internos y cambios importantes.

Aries

Aries podría sentirse impulsado a revisar sus relaciones y la manera en que distribuye su tiempo y energía. Esta etapa puede ayudarlo a identificar vínculos poco equilibrados y reconocer dónde necesita establecer nuevos límites.

Géminis

Para este signo del zodiaco el pasado puede cobrar protagonismo. Antiguas relaciones, recuerdos o conversaciones pendientes podrían regresar para mostrarle patrones emocionales que todavía influyen en sus decisiones y vínculos actuales.

Libra

Libra atravesará un periodo de mayor introspección. Algunas heridas emocionales o inseguridades que parecían superadas podrían reaparecer, dándole la oportunidad de comprenderlas y dejar atrás comportamientos que ya no necesita.

Acuario

Este signo estará especialmente marcado por un proceso de transformación personal. Plutón retrógrado en Acuario puede llevarlo a revisar experiencias del pasado, especialmente aquellas relacionadas con su identidad, vínculos y patrones aprendidos, para comenzar a construir una versión más auténtica de sí mismo.