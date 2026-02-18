Estos diseños de uñas sencillos van a estar de moda en la primavera 2026

Uno de los aspectos que más preocupa a muchas mujeres es la estética de sus uñas, pues algunas buscan estar dentro de las tendencias con el color y la forma que tienen. Por tal razón, durante la primavera 2026, te diremos cuál es ese diseño que va a estar robando miradas en cualquier lugar.

¿Qué diseño de uñas va a estar en tendencia la primavera 2026?

De acuerdo con los expertos en moda, para esta primavera 2026, las ‘pearl nails’ han comenzado a marcar tendencia, se trata de un diseño que cuenta con un acabado tipo perla, que con la luz se da el efecto nacarado y muy ligero; por lo que es uno de los más buscados por las mujeres.

Al Extremo | Programa 17 de febrero del 2026

Además, esta opción se puede realizar con diferentes colores, entre ellos encontramos el verde lima, beige suave, morado, rojo intenso, verde menta, amarillo, rosa suave y naranja. Para poder estar dentro de la tendencia del momento, te compartimos algunos diseños que puedes pedir y estar a la moda.

Francés aperlado con estilo floral

Este diseño lleva una base nude con acabado brillante tipo perla y detalles sutiles con flores blancas, es una combinación de un estilo francés con puntas aperladas con remolinos que pueden ser verdes o amarillos.

Francesa clásica en tonos lima

Uno de los colores más usado en esta temporada es el verde lima o amarillo mantequilla, el cual se debe colocar sobre una base translúcida con efecto perla, permitiendo que el color luzca solamente en la punta, sin duda un diseño que va bien con las uñas ligeramente ovaladas.

Efecto galaxia en tonos ligeros

El diseño mezcla varios remolinos de colores el rosa suave, verde menta, los cuales todos juntos logran hacer un efecto tipo galaxia. Para finalizar, se puede poner un tono morado para poder darle una mayor profundidad a tus uñas.

