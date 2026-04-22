Cómo disfrazar a tus hijos de los Saja Boys y las Guerrera K-Ppop de “Kpop Demon Hunter” con ropa que tienes en tu armario

El Día del Niño está próximo a celebrarse, sin embargo, aunque pareciera ser una fecha llena de felicidad también se transforma en un día de preocupación, ya que, muchos pequeños desean disfrazarse de sus personajes favoritos pero por la cercanía de la fecha a veces cuesta trabajo encontrar un disfraz, por lo que aquí te decimos cómo crearlos con ropa que ya tienes en tu ropero.

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Si tus hijos son fans del universo de “K-pop Demon Hunters”, es fácil de recrear su estilo tanto de los Saja Boys y las Guerreras K-pop, así que presta atención porque aqui te decimos como armar estos vestuarios, recuerda que la clave está en los colores y combinaciones.

¿Cómo recrear la vestimenta de los Saja Boys de k-pop Demon Hunters?

Para recrear la vestimenta de los Saja Boys, apuesta por un look relajado, busca en tu ropero pantalones jogger, jeans holgados o incluso pants deportivos, combina con camisas coloridas o playeras en tonos pastel, además, los gorros no pueden faltar.

Cual sea el personaje que elegiste recuerda que el peinado también hace la diferencia, aplica un poco de gel y peina como el personaje, si quieres dar un twist en el outfit puedes apostar por los spray temporales de color.

Utiliza estas prendas dependiendo el personaje que elija tu hijo:

Jinu: Este outfit es de los más sencillos solo necesitas un pantalón de mezclilla, playera de manga corta con cuello redondo en rosa, una camisa blanca y tenis blancos, en caso de no tener la playera rosa, solo puedes utilizar la camisa, ya que, el personaje muestra esos dos estilos.



Este outfit es de los más sencillos solo necesitas un pantalón de mezclilla, playera de manga corta con cuello redondo en rosa, una camisa blanca y tenis blancos, en caso de no tener la playera rosa, solo puedes utilizar la camisa, ya que, el personaje muestra esos dos estilos. Abby: Apuesta por un pantalón de mezclilla claro, una camisa manga verde claro, tenis blancos y un gorro amarillo.



Apuesta por un pantalón de mezclilla claro, una camisa manga verde claro, tenis blancos y un gorro amarillo. Mystery: Busca una playera de manga larga y cuello de tortuga en color amarillo o naranja, encima utiliza un chaleco en tono lila, los jeans que sean color azul cielo y finalmente, usa los tenis blancos escolares.



Busca una playera de manga larga y cuello de tortuga en color amarillo o naranja, encima utiliza un chaleco en tono lila, los jeans que sean color azul cielo y finalmente, usa los tenis blancos escolares. Romance: Utiliza un pantalon de mezclilla azul claro, tenis amarillo y una camisa de manga larga en color amarillo, puedes darle un toque al cabello con spray color rosa.



Utiliza un pantalon de mezclilla azul claro, tenis amarillo y una camisa de manga larga en color amarillo, puedes darle un toque al cabello con spray color rosa. Baby: Para recrear a este personaje apuesta por una camisa azul o verde, suéter rosa, pantalón azul cielo, tenis blancos y una boina en tono naranja claro, en el cabello puedes aplicar spray de color en ton azul o verde.



¿Cómo recrear la vestimenta de Guerreras K-pop de K-pop Demon Hunters?

Para las Guerreras K-pop, el enfoque esta en utilizar colores vibrantes como el rosa, morado, azul, amarillo y negro. Las prendas que dominan aquí son los short, faldas o leggins, incluso las chamarras de mezclilla.

