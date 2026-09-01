¿Quién gana la Zona de Peligro HOY martes 1 de septiembre en Exatlón México Décima Temporada?

Está segunda semana de Exatlón México las cosas han comenzado a tomar ritmo, pues nuestros atletas de alto rendimiento darán lo mejor de sí mismos con el fin de llevar un “paso perfecto” durante estos primeros días, pues saben perfectamente que hasta el mínimo detalle hace la diferencia.

Te puede interesar: Mati Álvarez reveló si realmente entrena para ganar Exatlón México y sorprendió a todos lo que dijo

Dentro de esta especial décima temporada, todo podría pasar, por lo que tanto el Equipo Rojo como el Azul lo darán todo por hacerse con la mayor cantidad de victorias, donde solamente uno logrará demostrar su jerarquía luego de 10 años dando noches intensas por lo que la Zona de Peligro será uno de los días clave de la semana.

¿Quién ganará la Zona de Peligro HOY martes 01 de septiembre?

Rojos y Azules estarán por protagonizar una de las temporadas más especiales de todo Exatlón México, por lo que ninguno de ambos Equipos querrá perder un competidor en la Batalla por la Permanencia, siendo este martes 01 de agosto uno de los días que podrían definir el rumbo de la semana .

Luego de que el Equipo Rojo conquistara la Villa 360 de este lunes, las cosas se podrían complicar un poco más para el Equipo Azul, aunque como sabrás, en Exatlón México absolutamente TODO puede pasar.

Exatlón México | Programa Completo del 31 de agosto del 2026 | Parte 2

¿Por qué es importante la Zona de Peligro de Exatlón México?

Si eres un seguidor de Exatlón México y no te pierdes ninguna de las emisiones, sabrás que entre mujeres u hombres se enfrentan en la Zona de Peligro de manera directa e individual con el fin de evitar el Duelo de Eliminación.

En una prueba de este tipo, no solo deben de poner a prueba su destreza física y mental, en donde hasta el mínimo error podría significar su eliminación del Reality Show deportivo.

¿Cuál es el nuevo horario de Exatlón México Décima Temporada?

De manera especial, Exatlón México estará siendo televisado de 6:30 a 10:30 pm esta semana del 31 de agosto hasta el 04 de septiembre, por lo que por estos días estaremos teniendo una doble dosis de adrenalina y emoción por la señal de Azteca UNO.

