Qué hacer con el espacio debajo de la cama: cómo aprovechar ese espacio de tu casa

El espacio debajo de la cama suele quedar olvidado o convertirse en un lugar donde se acumulan cajas y cosas. Sin embargo, ese espacio puede ayudarte a guardar más cosas y mantener tu habitación ordenada .

Antes de comenzar, lo mejor es sacar todo lo que tengas debajo de la cama y limpiar muy bien. Después, separa lo que realmente necesitas de lo que ya no usas. Ordenar este espacio también te ayudará a tener menos cosas acumuladas.

¿Qué puedes guardar debajo de la cama?

Una buena opción es usar este espacio para guardar ropa de otra temporada, cobijas, sábanas, zapatos o maletas. Son cosas que no necesitas todos los días y que pueden ocupar mucho espacio en el clóset.

Para evitar que todo quede amontonado, puedes usar cajas, cajones o bolsas con tapa . Estos recipientes te ayudan a mantener todo en orden y también protegen tus cosas del polvo que suele acumularse debajo de la cama.

. Estos recipientes te ayudan a mantener todo en orden y también protegen tus cosas del polvo que suele acumularse debajo de la cama. Otra opción es usar organizadores con ruedas o cajones que puedas sacar fácilmente . Así podrás tomar lo que necesitas sin tener que mover la cama. Antes de comprarlos, mide el espacio para saber qué tamaño puede entrar debajo.

. Así podrás tomar lo que necesitas sin tener que mover la cama. Antes de comprarlos, mide el espacio para saber qué tamaño puede entrar debajo. También puedes aprovechar este lugar para guardar cosas que usas pocas veces, como adornos de temporada, maletas, accesorios o ropa de invierno. Lo importante es evitar guardar cosas que ya no utilizas.

El truco para mantenerlo siempre ordenado

Una buena idea es usar una caja diferente para cada tipo de cosa. Por ejemplo, puedes tener una para zapatos, otra para cobijas y una más para adornos navideños.

También puedes colocar etiquetas para saber qué hay dentro de cada caja. Así no tendrás que sacar todo cuando busques algo y será más fácil mantener ordenado el espacio debajo de la cama.

Si tu habitación es pequeña, esta idea puede ser muy útil. Usar el espacio debajo de la cama te permite aprovechar un lugar que normalmente queda vacío y tener más espacio libre en otras partes de la habitación.

La clave está en no guardar cualquier cosa. El espacio debajo de la cama debe ayudarte a organizar, no a esconder el desorden. Con algunas cajas y un poco de organización puedes aprovechar mejor cada rincón de tu casa sin tener que comprar muebles nuevos.