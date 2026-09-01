Cuáles son los 5 alimentos que están colmados de melatonina y te ayudan a dormir mejor

Los alimentos que suelen destacar por su contenido natural de melatonina o por su relación con el ciclo del sueño son las cerezas ácidas, las nueces, las uvas, el tomate y algunos cereales como el arroz. Incorporarlos a una alimentación equilibrada puede contribuir a una rutina nocturna saludable.

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La melatonina es una hormona producida principalmente por el cerebro que participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Su producción aumenta naturalmente cuando disminuye la exposición a la luz.

¿Cuáles son los 5 alimentos ricos en melatonina que pueden ayudarte a dormir mejor?

Diversas investigaciones han identificado la presencia de melatonina en alimentos de origen vegetal y animal:



Cerezas ácidas: especialmente las variedades conocidas como tart cherries o guindas ácidas han sido estudiadas por su contenido de melatonina y otros compuestos bioactivos. Algunas investigaciones han analizado la relación entre su consumo y la calidad o duración del sueño. Nueces: aportan grasas insaturadas y otros nutrientes que forman parte de una alimentación equilibrada. Uvas: contienen polifenoles y otros compuestos vegetales de interés nutricional. Tomates: puede incorporarse fácilmente a diferentes comidas. Su concentración, como ocurre con otros alimentos, puede variar considerablemente. Arroz y otros cereales: estudios nutricionales han investigado la relación entre determinados patrones de consumo y el descanso. Elegir opciones integrales puede aportar, además, fibra y otros nutrientes importantes.

La Fundación Española del Sueño recuerda que la alimentación puede formar parte de una adecuada higiene del sueño, pero debe considerarse junto con otros hábitos.

¿Comer alimentos con melatonina ayuda a conciliar el sueño?

El organismo humano produce su propia melatonina en respuesta a la oscuridad y esta hormona ayuda a regular el ritmo circadiano. Pero consumir un alimento que contiene melatonina no significa necesariamente que produzca un efecto inmediato o garantizado sobre el sueño.

La cantidad de esta sustancia que aportan los alimentos suele ser variable y, en muchos casos, relativamente pequeña. Además, intervienen numerosos factores, como la cantidad consumida, la composición general de la dieta y las características individuales de cada persona.

Para favorecer el descanso, los expertos en sueño suelen recomendar estos hábitos:



Mantener horarios regulares: acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora ayuda a regular el reloj biológico.

acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora ayuda a regular el reloj biológico. Reducir la exposición a pantallas: la luz intensa durante la noche puede interferir con los mecanismos naturales que preparan al organismo para dormir.

la luz intensa durante la noche puede interferir con los mecanismos naturales que preparan al organismo para dormir. Crear un ambiente adecuado: una habitación oscura, silenciosa y con una temperatura confortable puede favorecer el descanso.

una habitación oscura, silenciosa y con una temperatura confortable puede favorecer el descanso. Evitar estimulantes en horas tardías: la cafeína y otros productos estimulantes pueden dificultar la conciliación del sueño en algunas personas.

la cafeína y otros productos estimulantes pueden dificultar la conciliación del sueño en algunas personas. Cuidar la cena: optar por comidas equilibradas y evitar excesos antes de acostarse puede contribuir al bienestar nocturno.

Si los problemas para dormir son frecuentes o afectan la calidad de vida, es importante consultar con un profesional de la salud. El insomnio persistente puede tener múltiples causas y no debe tratarse únicamente con alimentos ricos en melatonina o suplementos sin una evaluación adecuada.