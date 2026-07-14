DIY costura: cómo hacer un enterizo hermoso para bebé

Si te gustan las manualidades de costura y quieres crear una prenda especial para bebés, este tutorial para hacer un enterizo puede convertirse en tu próximo proyecto favorito. ¿No sabes cómo empezar? Aquí te decimos los primeros pasos.

Crear un enterizo para bebé en casa es una excelente forma de personalizar su ropa y ahorrar dinero. Además, podrás elegir telas suaves y diseños únicos para elaborar una prenda práctica, cómoda y hecha con mucho cariño.

¿Qué materiales se necesitan para hacer un enterizo para bebé?

Una de las principales ventajas de esta manualidad DIY es que no necesitas herramientas profesionales para lograr un resultado bonito y funcional.

Haz manualidades DIY para bebés con estos pasos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Según un tutorial de YouTube especializado en costura DIY, lo más importante es elegir una tela suave y cómoda para la piel del bebé, como algodón, manta ligera o tela de punto. También necesitarás tijeras para tela, hilo del color elegido, aguja o máquina de coser, alfileres, cinta métrica y broches de presión o botones.

Contar con un patrón básico facilitará el proceso de corte y confección. De acuerdo con la guía publicada por Patrones Mil, utilizar un molde adecuado permite obtener un mejor ajuste y simplifica el trabajo, especialmente para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de la costura creativa.

Tutorial DIY: cómo coser un enterizo para bebé fácil y bonito

El primer paso consiste en colocar el patrón sobre la tela previamente lavada y planchada. Sujeta cada pieza con alfileres y recorta cuidadosamente dejando un pequeño margen para las costuras. Recuerda cortar tanto la parte delantera como la trasera del enterizo, además de las mangas si el diseño las incluye.

Una vez recortadas todas las piezas, comienza a unir hombros y costados con costuras rectas. Después, cose las mangas y verifica que todas las uniones queden suaves para evitar molestias en la delicada piel del bebé. Si utilizas una máquina de coser, trabaja a una velocidad moderada para conseguir acabados más uniformes.

Los detalles finales son los que darán un aspecto profesional a la prenda. Coloca un bies o ribete alrededor del cuello y de las aberturas para reforzar los bordes. Luego añade broches de presión en la entrepierna, ya que facilitarán el cambio de pañal y harán que el enterizo sea mucho más práctico para el uso diario.

Detalles que harán lucir hermoso tu enterizo para bebé

La personalización es uno de los mayores atractivos de las manualidades de costura para bebés. Puedes incorporar pequeños bolsillos decorativos, bordados sencillos, aplicaciones de tela o combinar diferentes estampados para crear una prenda completamente única.

No es necesario que las costuras sean perfectas para obtener un resultado encantador y funcional. Lo más importante es seleccionar materiales cómodos, cuidar los acabados y prestar atención a cada detalle. De esta manera, el enterizo para bebé lucirá hermoso, seguro y listo para convertirse en una de las prendas favoritas del guardarropa infantil.