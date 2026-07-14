9 diseños de uñas negras elegantes: sencillas o con efecto ojo de gato

Entre las tendencias en diseños de uñas que están dominando en 2026, el efecto ojo de gato sigue siendo uno de los preferidos gracias a lo bien que se acopla a cualquier color. Muestra de ello, los lindos modelos en color negro que transforman un estilo clásico en uno muy llamativo y que se puede usar en cualquier ocasión porque no queda muy exagerado.

Manicure elegante: los 9 diseños de uñas en color negro que combinan con el efecto "cat eye"

Cuadradas con una estrella plateada . Si no eres fan de las uñas largas, las estructuras cuadradas quedan perfecto para un manicure discreto y elegante . Esto no significa que deban verse aburridas, ya que es posible complementarlo con detalles como estrellas plateadas al centro.



. Si no eres fan de las uñas largas, las estructuras cuadradas quedan perfecto para un . Esto no significa que deban verse aburridas, ya que es posible complementarlo con detalles como estrellas plateadas al centro. Manicure francés renovado con negro y ojo de gato . La punta francesa nunca pasa de moda



. Diseños de uñas negras con relieves de gel. La técnica de relieves con gel moldeable están ganando fuerza en el mundo del "nail art" gracias a que permite hacer una infinidad de modelos. Por ejemplo, un manicure básico negro mate, pero con figuras irregulares que aportan dimensión y son originales.



El efecto ojo de gato se ve increíble con los diseños de uñas negras|Pinterest

Almendradas negras con un toque de brillo . Para las que quieren estilizar las manos de forma sutil, los diseños de uñas almendradas nunca fallan y les favorecen a todas. Aplica un esmalte negro sólido y una capa ligera de barniz con glitter, que es un gran equilibrio y luce bien para toda ocasión.



. Para las que quieren y les favorecen a todas. Aplica un esmalte negro sólido y una capa ligera de barniz con glitter, que es un gran equilibrio y luce bien para toda ocasión. Diseños de uñas con "polka dot" en color negro . Otra de las tendencias en manicure que triunfan en 2026, son los patrones de "polka dot"



. Otra de Manicure efecto galaxia con ojo de gato. En caso de que prefieras los modelos que llaman la atención desde el primer momento, entonces las uñas estilo galaxia se convertirán en tus preferidas. Lo más importante es aplicar una base intensa y luego jugar con el movimiento usando los esmaltes que se activan con imanes.



El efecto ojo de gato se ve increíble con los diseños de uñas negras|Pinterest

Diseños de uñas negras sencillas con delineado de puntitos . Si el polka dot completo te parece excesivo, pero aun así quieres probar el puntillismo, los diseños de uñas con base negra que solo llevan algunos puntitos a modo de delineado lucen increíbles . Las combinaciones son infinitas y pueden ser hasta cat eye.



. Si el polka dot completo te parece excesivo, pero aun así quieres probar el puntillismo, . Las combinaciones son infinitas y pueden ser hasta cat eye. Manicure negro con cat eye profundo . Para diseños de uñas sofisticados que no caen en lo aburrido , el ojo de gato profundo es un efecto que queda hermoso y combina muy bien para el día a día. Esto gracias a que se crea un efecto de dimensión que aporta profundidad.



. Para , el ojo de gato profundo es un efecto que queda hermoso y combina muy bien para el día a día. Esto gracias a que se crea un efecto de dimensión que aporta profundidad. Cortas sencillas y minimalistas. Contrario a lo que se piensa, las manicuras cortas y discretas también pueden ser grandes aliadas para elevar la imagen sutilmente. Es el caso de los modelos cortos, bien delineados y con gel brillante para una mayor duración.

