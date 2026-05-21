Qué hacer con los envases de lavatrastes vacíos: 4 ideas decorativas y útiles

Cada vez más especialistas en sustentabilidad y decoración recomiendan dar una segunda vida a los envases de lavatrastes plásticos para reducir residuos domésticos. Además de ayudar al medio ambiente, este tipo de manualidades permite personalizar distintos rincones de la casa sin gastar demasiado dinero.

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Lo importante es limpiar correctamente los recipientes antes de reutilizarlos en proyectos DIY y asegurarse de que no queden restos de producto. Expertos en reciclaje creativo y organizaciones ambientales como Ecoembes, Greenpeace y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) destacan que reutilizar envases ayuda a disminuir el impacto ambiental asociado al plástico de un solo uso.

Ideas DIY: ¿Cómo reutilizar los envases de lavatrastes vacíos en casa?

Los recipientes de plástico pueden transformarse fácilmente en objetos funcionales para distintos espacios del hogar.



Macetas colgantes para plantas pequeñas: solo hay que cortar el envase, pintarlo o forrarlo y hacer pequeños agujeros para drenaje. Son ideales para hierbas aromáticas o suculentas.

solo hay que cortar el envase, pintarlo o forrarlo y hacer pequeños agujeros para drenaje. Son ideales para hierbas aromáticas o suculentas. Organizadores para artículos de limpieza: los envases grandes pueden cortarse lateralmente para guardar cepillos, esponjas o productos del lavadero.

los envases grandes pueden cortarse lateralmente para guardar cepillos, esponjas o productos del lavadero. Dispensadores para herramientas de jardín: con un pequeño corte frontal, pueden utilizarse para almacenar guantes, palitas o semillas.

con un pequeño corte frontal, pueden utilizarse para almacenar guantes, palitas o semillas. Faroles decorativos para exteriores: al perforarlos con diseños y colocar luces LED en su interior, se convierten en adornos económicos para patios o balcones.

¿Qué cuidados debes tener antes de reutilizar envases plásticos para hacer manualidades?

Los expertos en reciclaje doméstico recomiendan tomar ciertas precauciones para reutilizar este tipo de recipientes de forma segura.



Lavar muy bien el envase: eliminar residuos químicos. Se recomienda usar agua caliente y jabón para retirar restos del lavatrastes.

eliminar residuos químicos. Se recomienda usar agua caliente y jabón para retirar restos del lavatrastes. No reutilizarlos para alimentos o bebidas: aunque estén limpios, estos recipientes fueron diseñados para productos de limpieza.

aunque estén limpios, estos recipientes fueron diseñados para productos de limpieza. Utilizar pinturas aptas para plástico: mejora la durabilidad. Esto ayuda a que las manualidades resistan mejor la humedad y el uso cotidiano.

mejora la durabilidad. Esto ayuda a que las manualidades resistan mejor la humedad y el uso cotidiano. Revisar que el plástico no esté dañado: los envases rotos o deteriorados pueden quebrarse fácilmente con el tiempo.

Especialistas en reciclaje creativo señalan que pequeñas acciones como reutilizar envases domésticos ayudan a reducir considerablemente la cantidad de plástico desechado en el hogar. Este tipo de proyectos fomenta hábitos más sustentables y permite crear objetos útiles con materiales que normalmente terminarían en la basura.