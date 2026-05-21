Quién es Ricardo, el nuevo cocinero de MasterChef 24/7 que ya genera polémica

MasterChef 24/7 comenzó y algunos de los participantes ya generan polémica. Desde el primer episodio, Ricardo llamó la atención por su estilo y al recibir uno de los delantales blancos, lo que lo hizo convertirse en uno de los primeros cocineros en entrar a la cocina más famosa de México.

Sin embargo, el cocinero, que forma parte de los 22 participantes, también ha generado polémica dentro de la competencia culinaria, principalmente por sus desacuerdos con algunos de sus compañeros en MasterChef México 2026.

El equipo de Lula conquista MasterChef 24/7 y asegura su lugar en el balcón|TV Azteca

Conoce más de Ricardo Cendejas, cocinero en MasterChef 24/7

Ricardo Cendejas Hernández es originario de Michoacán, se presentó como ganadero y explicó en sus primeras interacciones que durante un tiempo vivió en Estados Unidos. En sus redes sociales, en las que suma miles de seguidores, muestra que es un hombre que disfruta de su vida en el campo y hacer ejercicio, como también lo ha mostrado en el Mundo de MasterChef 2026.

El cocinero michoacano busca poner en alto a su estado y la sazón de su abuelita, pero también se ha colocado como uno más concursantes más polémicos de la temporada, ya que desde los primeros días tuvo confrontaciones con algunos compañeros, como lo sucedido con Michelle cuando le pidió que lavará sus platos.

Este miércoles fue uno de los cuatro cocineros que subió al balcón de salvación, ya que el equipo azul, comandado por Lula, ganó el reto de cocina. Desde el primer desafío, el ganadero ha demostrado que tiene la sazón para continuar en la competencia, sin embargo, los encomtronazos con sus compañeros podría influir en sus resultados.

Conoce a TODOS los cocineros de MasterChef México 2026

La nueva temporada de MasterChef México 2026 dio inicio con 22 cocineros:



¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Para no perderse un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7 sintoniza la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis . El contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

En esta temporada regresan los chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Como conductora Claudia Lizaldi volverá para apoyar a los concursantes, mientras que los host digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt. Las clases correrán a cargo de Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos "Maestros del fuego".

