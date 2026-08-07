El truco de MasterChef 24/7 para saltear verduras crujientes y con mucho color

Con frecuencia, el error más común entre los cocineros aficionados es terminar con un plato de vegetales opacos, blandos o inundados en su propio jugo; sin embargo, transformar una guarnición sencilla en un acompañamiento digno de MasterChef 24/7 requiere dominar la técnica del salteado rápido a fuego alto.

La clave no reside en agregar condimentos complejos, sino en controlar la temperatura de la sartén y la humedad de los ingredientes desde el primer momento de la preparación.

Cómo saltear las verduras correctamente

Lo primero que debes hacer es cortar todos los vegetales en tamaños similares garantiza una cocción pareja. Además, es vital secar perfectamente cada pieza tras lavarla; si los ingredientes entran húmedos al sartén, el agua creará vapor y hervirá las verduras en lugar de saltearlas.

Considera que los vegetales de estructura gruesa, como el brócoli, las zanahorias o los espárragos, se benefician de un paso veloz por agua hirviendo con sal durante apenas 60 segundos, seguido de un baño en agua con hielo. Este choque térmico fija la clorofila, intensificando los verdes y naranjas.

El secreto del sartén humeante al estilo MasterChef 24/7

El verdadero truco dentro de cualquier cocina al preparar los vegetales con esta técnica, sucede al momento de saltearlos. La sartén —de preferencia de hierro o acero inoxidable— debe estar sumamente caliente antes de recibir una pequeña cantidad de aceite de punto de humo alto, como el de canola o cacahuate.