DIY: esta es la forma de transformar sillas duras en asientos cómodos

Las sillas pueden perder comodidad con el paso del tiempo, especialmente cuando los asientos son rígidos o superficiales sin ningún tipo de acolchado. Antes de reemplazarlas por otras, existe una alternativa sencilla para mejorar su confort y renovar su apariencia.

¡Claudia ganó MasterChef 24/7! Los finalistas nos visitan en “La Parrilla” y cuentan sus mejores momentos en la cocina

Este DIY permite incorporar un asiento acolchonado utilizando materiales fáciles de conseguir y sin necesidad de realizar una renovación completa del mueble. Con algunos pasos y un poco de trabajo manual, las sillas pueden adquirir una nueva apariencia y resultar mucho más agradables para el uso diario.

¿Cómo convertir una silla dura en un asiento cómodo?

Las sillas de madera, plástico o metal que no cuentan con almohadón pueden resultar incómodas después de pasar horas sentado. Sin embargo, no es necesario reemplazarlas para mejorar su comodidad, ya que existe un sencillo DIY de tapicería que permite renovar el asiento con espuma, tela y tachas.

Para comenzar, se debe colocar un círculo de espuma en el centro del asiento y fijarlo a la superficie con pegamento o tachas. Luego, se suma otro círculo de mayor tamaño para generar volumen y, por último, una pieza de espuma que cubra toda la base; si se busca mayor altura, se pueden utilizar varias capas.

El siguiente paso consiste en recortar los excedentes y emparejar los bordes para que la superficie quede uniforme. Después, hay que cortar la tela elegida dejando material suficiente para cubrir el acolchado y fijarla por la parte inferior de la silla mediante tachas, procurando realizar un dobladillo prolijo.

Para finalizar, se puede colocar una tira fina de tela alrededor de los bordes y cubrir las tachas. Esto ayuda a mejorar la terminación y evita que queden elementos que pueden engancharse con la ropa.

En cuanto al tapizado, algunas opciones recomendadas son chenille antidesgarro, lino mixto, pana antimancha y cuerina, ya que ofrecen distintas combinaciones de resistencia, facilidad de limpieza y estética. La elección dependerá del estilo de la silla y del uso que tendrá el asiento.