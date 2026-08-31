Claudia, ganadora de MasterChef 24/7, revela qué hará con los 2 millones de pesos y sorprende a todos

Después de semanas de retos, de presión, emociones y momentos que pusieron a prueba su talento en la cocina, Claudia Ruiz Méndez se convirtió este 30 de agosto en la gran ganadora de MasterChef 24/7, tras ganar sorpresivamente el título la cocinera no dudó en recordar a quienes estuvieron detrás de ella durante la competencia: sus hijos, esposo, familia y el público que confió en su talento.

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“Gane o no gane, voy ganadora, voy triunfadora”, había expresado la participante horas antes de conocer la decisión final de los Chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena, dejando claro que para ella la experiencia ya representaba una victoria. Sin embargo, el triunfo finalmente llegó y con él un premio económico de 2 millones de pesos.

¿Qué hará Claudia Loaiza con los 2 millones de pesos?

Tras conocer el veredicto final, la ganadora de esta temporada de MasterChef México podrá cumplir con sus objetivos y deseos que había expresado anteriormente cuando fue cuestionada sobre qué haría si se llevara el gran premio económico.

La originaria de Tampico tiene muy claro que el dinero no será utilizado únicamente para ella pues había confesado que uno de sus mayores deseos era ayudar a sus padres y mejorar las condiciones de vida de su familia.

Una de sus prioridades está en atender los problemas de salud de sus papás: “Le voy a curar los ojos a mi papá, le voy a curar sus dientes a mi papá y mamá”.

También expresó que quiere entregarles dinero para que puedan vivir con mayor tranquilidad, al mismo tiempo dijo que se compraría un carro para poder llevar a sus hijos a la escuela y finalmente concluyó que desea crear su propia panadería.

¿Claudia y Lancer podrían convertirse en socios?

El triunfo de Claudia podría traer consigo una sorpresa ya que podría existir una posible alianza de negocios con Lancer, también participante de MasterChef 24/7, quien quedó en segundo lugar de esta temporada.

Después de conocer los sueños de la ganadora, Lancer planteó la posibilidad de que ambos unan sus talentos para abrir un negocio en la ciudad de donde proviene Claudia, según sus palabras la idea sería crear un concepto que combine la especialidad de su compañera con una de sus propias pasiones.

“¿Qué te parece si abrimos una cafetería allá donde vives, en Tampico, y somos socios?”, fue la propuesta que, de acuerdo con su declaración, le hizo a Claudia.

Lancer explicó que considera a Claudia una persona leal y que quizá solamente necesita “un poquito más de ayuda, un empujoncito” para alcanzar sus objetivos. Además, destacó especialmente su talento para preparar pan: “A mí me encanta cómo hace el pan Claudia y a mí me encanta el café”. La intención sería desarrollar juntos una panadería o cafetería en Madero, aprovechando el talento de Claudia y creando un concepto que pueda aportarles valor a ambos.

Por ahora, se trata de una propuesta de sociedad, pero de concretarse podría convertirse en uno de los primeros proyectos de Claudia después de MasterChef 24/7.